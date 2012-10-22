Son düelloya 'İran' damga vuracak

ABD'de 6 Kasım'daki seçim öncesi adaylar bugün televizyonda son kez kozlarını paylaşacak. "Dış politika"nın tartışılacağı düello öncesi, "Washington'ın nükleer programı nedeniyle İran'la doğrudan görüşme yapacağı" iddiası ortalığı karıştırdı.

ABD'de 6 Kasım'daki seçim öncesi Demokrat Parti adayı Barack Obama ile Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney, bugün televizyonda son kez karşı karşıya gelecek. Tartışmanın konusu ise ABD'nin dış politikası olacak.

Düello öncesi, Cumhuriyetçi aday Romney'nin "zayıf" olarak görüldüğü "dış politika" konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Amerikan New York Times gazetesi, Obama yönetimi ile İran'ın Tahran'ın nükleer programı konusunda doğrudan görüşme yapmak için anlaştıklarını iddia etti. İddiaya göre, 'İran'la nükleer görüşmenin" ABD başkanlık seçimlerini etkilememesi için 6 Kasım sonrasına bırakıldı.

New York Times, haberini Obama'ya yakın bir kaynağa dayandırdı. Haberde, Obama'nın 4 yıl önce başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Tahran'la nükleer programı konusunda gizli temasların olduğu ileri sürüldü. Seçimlere iki hafta kala ABD'nin İran'la doğrudan görüşme yapacağı iddialarının ortaya atılması bugün yapılacak televizyon tartışmasında Obama'yı zor duruma düşürebilir.

Cumhuriyetçi aday Mitt Romney, Obama'yı İran konusunda "etkisiz olmak" ve Washington'ın yakın müttefiki İsrail'e yeterince destek vermemekle suçluyor.

Beyaz Saray'dan yalanlama

Beyaz Saray ise, New York Times'ın "İran'la doğrudan görüşme yapılacağı" iddiasını yalanladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'la bir anlaşma olmadığı, diplomatik çözüm için AB Dış Politika Yüksek temsilcisi Catherine Ashton tarafından temsil edilen 5+1 ülkelerinin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya) inisiyatif üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

'Obama risk almaya başladı'

Siyasi uzmanlar, Obama'nın İran konusunda risk aldığını kabul ediyor ancak on yıllardır devam eden bir sorunu çözmek için "doğrudan görüşme"lerin önemli bir adım olduğunu kabul ediyor. İran'ın "doğrudan görüşme"leri zaman kazanmak için kullanabileceği endişesi de dile getiriliyor. (ntvmsnbc.com)