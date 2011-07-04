Son diktatör Facebook'u yasakladı!

T24

Belarus’un başkenti Minsk’te binlerce polis ve özel gücün kontrolünde yapılan 'Kurtuluş Günü' kutlamaları öncesi internete erişim engeli kondu. Demokratik yönetim isteyen muhaliflerin bir araya gelmesini önlemek isteyen Lukaşenko yönetimi, Facebook, Twitter ve bir Rus sosyal ağı olmak üzere pek çok siteye erişimi yasakladı.Belarus KGB’si protesto organizasyonlarını ortaya çıkarmaya çalışırken, Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko 'halkın düzenini bozacak, bağımsızlık başarısına gölge düşürecek' kişilere izin vermeyeceklerini açıkladı.Belarus 1944’te Nazi işgalinden kurtulmanın yıl dönümünü kutluyor. Tartışmalı da olsa seçimle iktidara gelen Lukaşenko asker üniforması giyerken 6 yaşındaki oğluna dahi askeri üniforma giydirdi.BTnet.com.tr'de yer alan bir bilgiye göre kendilerine “Sosyal Ağlarla Devrim” adını veren muhalif grup internet üzerinden yarattığı etkinliklerle 30 şehirde protestoları organize etti. Binlerce kişi ellerinde hiçbir döviz bulundurmadan sessizce yürüyüş gerçekleştirdi.Cumartesiden bu yana Belarus’ta VKontakte isimli Facebook benzeri sitenin de aralarında bulunduğu sosyal medya siteleri engellendi. Bunun yanında yüzlerce göstericinin de gözaltına alındığı bildirildi.