Son derbi, son maç olabilir!



Turkcell Süper Lig'de yarın Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı BJK İnönü Stadı, belki de son kez bir maça evsahipliği yapacak.



Beşiktaş Kulübü yönetiminin yenilenmesine karar verdiği tarihi stat, yetkili makamlardan gerekli izinlerin tamamlanması halinde sezon sonunda yıkılacak. Bu durumda, Beşiktaş'ın bu sezon kendi evinde oynayacağı yarınki son maç, aynı zamanda BJK İnönü Stadı'ndaki son karşılaşma olacak.



1947 YILINDA AÇILDI



Mimari planları mimar Vietti Violi, Şinasi Şahingiray ve Fazıl Aysu tarafından hazırlanan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü devrinde, Lütfi Kırdar'ın İstanbul Valiliği ve Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığı zamanında yapılan stat, 19 Mayıs 1947 tarihinde açıldı.



1950'li yıllarda stadyumun arka tarafında bulunan gazhane ve havagazı fabrikası daha sonraki yıllarda yıkılarak yeni açık tribünler inşa edildi.



İnönü Stadı'nın ilk maçı Beşiktaş ile İsveç'in AIK takımı arasında oynandı. Bu stattaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu, halen kulübün onursal başkanı olan Süleyman Seba attı. İlk maç 3-2 AIK'in galibiyetiyle tamamlandı.



Stat, 8 Şubat 1998 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile BJK Derneği arasında imzalanan sözleşme ile 49 yıllık intifa hakkı verilen ve sözleşmenin tapuya tescil tarihi olan 27 Mart 1998 tarihinden itibaren Beşiktaş Kulübü'ne ait oldu.



BJK İnönü Stadı, 2003-2004 sezonunun tamamlanmasının ardından yenilenerek, koltuk kapasitesi 32 bin 145'e çıkarıldı.



