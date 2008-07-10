Son dedikodu: Sorenson

Kaleci arayışlarını sürdüren ve Liverpool'un kalecisi Itandje ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Galatasaray'ın bir dönem ilgilendiği Thomas Lovendahl Sorensen sarı kırmızılı ekibin transfer teklifini doğruladı.



Şu an boşta olan ve en son Aston Villa kalesini koruyan Danimarkalı milli kaleci yaptığı açıklamada G.Saray'ın ilgisini doğruladı ve "Transfer dedikoduları kulağıma geliyor. Menajerimin Galatasaray ile görüştüğünü biliyorum" açıklamasını yaptı. Bonservis sorunu olmayan Sorensen imza için daha aşılması gerken mesafeler olduğunu kaydetti.

Peter Schmeichel'ın futbola veda etmesinden beri Milli Takımın kalesini koruyor. Son olarak Aston Villa'da forma giymiş olan Sorensen 1.93 boyunda ve ulusal formayı tam 72 kez giydi.



1994-98 yıllarında Odense ardından da Vejle takımında oynamış olan Sorensen 1997-98'te Svendenborg'da forma giydi. 1998'de İngiltere'nin Sunderland takımına transfer olmuş olan Sorensen burada 171 maça çıktı ve 2003'te Aston Villa'ya geçti. Sorenen Villa'da 2008'e kadar kalırken 139 maçta kaleyi korudu. (Spor Servisi)