'Son dalga, cadı avı iddialarını hortlattı'

12. dalga, dünya medyasında yankılandı. Telegraph, 'Hükümet karşıtlarına karşı cadı avı yürütüldüğü iddiaları yeniden canlandı' dedi



Ergenekon soruşturması kapsamında başlatılan 12'nci dalga, dünya medyasında da yankılandı. “Ergenekon’da yeni operasyon” denilirken rektörlerin, hükümeti “şiddetle devirmeye” yönelik komplo iddiasına ilişkin soruşturmanın çerçevesinde gözaltına alındıklarına, Mehmet Haberal’ın sahibi olduğu tv kanalının da “Atatürk’ün laik mirasını savunduğu”na dikkat çekildi.



Daily Telegraph



"Son operasyonlar, hükümet karşıtlarına karşı cadı avı yürütüldüğü iddialarını yeniden canlandırdı. Polisin bastığı yerler arasında, bir süre önce hükünete karşı düzenlenen laikliği savunan mitinglerde yer alan iki sivil toplum örgütü de bulunuyor. Muhalifler, bu operasyonlarla, 2008 yılında AKP'ye karşı açılan kapatma davasının öcünün alındığını söylüyor. AKP ise operasyonların arkasında siyesi niyet bulunduğunu reddediyor."



CNN



CNN International, Başkent Üniversitesi Rektöre Mehmet Haberal ve İnönü Üniversitesi eski Rektörü Fatih Hilmioğlu’nun göz altına alındığını bildirdiği haberinde polis tarafından düzenlenen operasyonların, "hükümeti devirmeyi amaçlayan bir komplo" iddiasına ilişkin soruşturmaya bağlı gibi gözüktüğünü ifade etti. Haberde “soruşturmanın, Başbakan Erdoğan’ın laik muhaliflere yönelik siyasi bir cadı avına dönüştüğü" iddialarına da yer verildi.



EURONEWS



Euronews de, gözaltına alınanlar arasında bulunan Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal’ın aynı zamanda “Atatürk’ün laik mirasını savunan bir TV kanalını işlettiğini de belirtti. Şimdiye kadar aralarında emekli üst düzey subayları, hukukçular ve akademisyenlerin de bulunduğu 150 kişinin yargılandığını kaydeden Euronews, Ergekenon denen örgütünün “hükümeti devirmek için şiddet kampanyası” planlamakla suçlandığını vurgularken “Kökleri İslam’da olan AKP’nin, Türkiye’yi laik anayasadan uzaklaştırmakla suçlandığı”nı bildirdi.



BBC



İngiliz yayın kurumu BBC Türkçe Servisi, ”Ergenekon’da yeni operasyon” başlığı ile yayınladığı haberde “Ergenekon soruşturmasında 12. gözaltı dalgası çerçevesinde rektör ve akademisyenlerin aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı şubelerinde arama yapılıyor. Türkan Saylan'ın sağlık durumunun iyi olmadığı bildiriliyor” dedi.



JERUSALEM POST



"Hükümeti darbeyle indirme planlarına karşı başlatılan operasyon çerçevesinde, aralarında laiklik yanlısı Kanal B televizyonu ile iki laik sivil toplum örgütünün de bulunduğu binalara Türk polisi baskın düzenledi. Operasyonu eleştirenler, asıl amacın laik muhalifleri susturmak olduğunu savunuyor".



AMERİKA'NIN SESİ



Ergenekon soruşturması çerçevesindeki 12. dalga gözaltılarının yankıları sürüyor. Amerika’nın Sesi, “Hükümeti eleştiren ünlü kişileri dahil eden, gözaltı dalgaları sürerken kaygılar artıyor” dedi.



Amerika’nın Sesi, “Türk Polisi, Darbe Soruşturmasında Laikleri Gözaltına Aldı” başlıklı haberinde, gözaltına alınanların arasında Başkent Üniversitesi Rektörü Haberal’ın da bulunduğuna dikkat çekti.



Türkan Saylan olayı



Birçok kişinin evlerinin de arandığı belirtilen haberde, bunların arasında “kadınların ve kızların yaşamlarını iyileştirmeye adanan” bir derneğin kurucusu 76 yaşındaki Türkan Saylan’ın da bulunduğunu kaydederken “çok zayıf görünen Saylan, operasyonu kınadı” dedi.



Gözaltılar ve aramaların, “Kökleri İslam’da olan hükümeti devirmeye yönelik olduğu öne sürülen bir komplo”ya ilişkin iki yıla yakın bir süre devam eden soruşturmanın bir parçası olduğunu belirten Amerika’nın Sesi şu yorumu yaptı:



“Ancak, ülkenin, hükümeti eleştiren ünlü kişileri dahil eden, gözaltı dalgaları sürerken kaygılar artıyor. Ülkenin başlıca iki muhalefet partisi gözaltıları kınadı ve soruşturmanın hükümeti eleştirenlere yönelik bir cadı avına dönüşmekte olduğunu söylediler. Hükümet de bu iddiayı reddediyor.



Kutuplaşmaya katkıda bulunuyor



Amerika'nın Sesi, haberinde uzmanların görüşlerine de yer verirken "Analistler ise, Ergenekon davası, ülkede, hükümetin taraftarları ile onu eleştirenler arasında derin kutuplaşmaya katkıda bulunduğunu söylüyorlar. Son gözaltılar da, aynı kuvvetle hem olumlu karşılanıyor hem de karşı çıkılıyor.”

(Kaynak: Hürriyet)