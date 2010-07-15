'Son Dakika'ya terör ayarı

T24-



Bu çerçevede, terör haberleriyle ilgili televizyon ekranlarında yer alan ''son dakika'' yazılarıyla ilgili süre sınırı konulmasına ve evlatlarının şehit olduğu aileye yetkililerce bildirilmeden ekranda ilan edilmemesine ilişkin tavsiye kararı alındı.





RTÜK Başkanı Davut Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada 25 Haziranda İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın da katılımıyla İstanbul'da ''Medya Duyarlılığı İstişare Toplantısı'' gerçekleştirdiklerini ve TVYD üyesi ulusal televizyon kanallarının haber sorumlularıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.





Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) ile başlatılan süreç sonucunda, terör ve olağanüstü durumlarda uyulacak haber ilkelerinin bu dernek tarafından belirlendiğini aktaran Dursun, ''O toplantıda terör ve olağanüstü durumlarda uyulacak haber kriterlerinin belirlenmesi yönünde görüşler dile getirildi. Daha sonra TVYD, ulusal kanalların haber sorumlularının da katkılarıyla terör ve olağanüstü durumlarda uyulacak haber ilkelerini belirledi'' dedi.





Davut Dursun, ''Terör haberleri konusunda ortak ilkeler belirlenmesi, medya tarafından bugüne kadar teröre karşı alınmış en kararlı tavırdır. Katkı yapan tüm yayın kuruluşlarını sorumlu tutumlarından dolayı kutluyorum'' diye konuştu.





Haberlerde uyulacak ilkelerin, yayıncı sorumluluğu kapsamında, haberlerin terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmesinin önlenmesi için atılmış önemli bir adım olduğunu vurgulayan Dursun, şunları kaydetti:





''Bu ilkelerin benimsenmesiyle ifade özgürlüğünün ve toplumun haber alma özgürlüğünün kısıtlanabileceği düşünülmemelidir. Ayrıca, 'son dakika' yazısının en fazla 5 dakika süreyle ekranda tutulması ve izleyicilerde korku, yılgınlık ve paniğe sebep olabilecek sansasyonel 'son dakika' alt yazılarından kaçınılması tavsiye edildi. Olaydan saatlerce sonra bile 'son dakika' anonsu ile haberlerin yayınlandığı düşünüldüğünde bu, çok önemli bir tavsiyedir.''





Dursun, şehit haberlerinin verilişinin önemine de dikkat çekerek, şehitlerin yetkililer tarafından ailelerine bildirilmeden önce, isimlerinin açıklanmaması, yetkililerden önce acılı ailelerin bulunup ekranlara taşınmamasının da ilke olarak benimsendiğini açıkladı.





İstisnai durumlar dışında, şehit cenazelerinin törenlerinden ve şehit ailelerinin evinden canlı yayın yapılmamasının ve acılı insanları rahatsız edecek röportajlara yer verilmemesinin tavsiye edildiğini belirtti.





Dursun, mülakatlarda terör olaylarını haklı gösterecek, saldırıları gerçekleştirenlerin propagandası olarak algılanabilecek, bu tür saldırıları teşvik eder görünebilecek her türlü yayından kaçınılmasının da yayıncılar tarafından ilke olarak belirlendiğini bildirdi.





RTÜK Başkanı Dursun, çok eski ve aynı görüntüler ile teröristlerin yüzlerinin göründüğü görüntülerin kullanılmasının önlenmesi, tekrarlardan kaçınılması ve eski görüntüler yayınlanırken ekranda ''arşiv'' ibaresinin yer almasının da belirlenen ilkeler arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.