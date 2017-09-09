Son dakikada yaptığı kurtarışla Beşiktaş'ı 'ipten alan' Fabri: Bugün acı çektik

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı maçta 90'ıncı dakikada yaptığı kurtarışla takımının aldığı 3 puanda payı olan isimlerden Fabricio, "Bugün acı çektik" diye konuştu.

Karabükspor'un evindeki performansının etkili olduğuna değinen İspanyol eldiven şöyle konuştu:

3 puandan dolayı mutluyum. Ama baktığınızda bugün acı çektik. Hem penaltıyı kaçırmış olmak, hem kırmızı kart görmüş olmak bizim işimizi zorlaştırdı.

Karabükspor evinde zor gol yiyen ve baskılı oynayan bir takım. Bugün galibiyet almamızı sağlayan takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.