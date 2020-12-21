TFF'den hükmen yenilgi kararı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararına göre ligin ikinci yarısında hükmen yenilgi kararı devreye giriyor. Buna göre, Koronavirüs nedeniyle sahaya çıkabilen futbolcu sayısı 9'un altına düşen takım hükmen mağlup sayılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içinde konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Başkan Özdemir daha önce açıklamıştı

TFF Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada 'hükmen mağlubiyet' konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. Kulüplere, 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor."