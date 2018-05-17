T24 LogoT24 Logo
Spor

(son dakika) Mustafa Cengiz: "UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacağız"

Mustafa Cengiz: "UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacağız" "UEFA bizden mali disiplin, açıklık, şeffaflık ve samimiyet istedi" "Avrupa kupalarına katılmamız için hiç bir engel yok"    *ayrıntılı haber geçilecek*

17 Mayıs 2018 19:33

Mustafa Cengiz: \"UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacağız\"

\"UEFA bizden mali disiplin, açıklık, şeffaflık ve samimiyet istedi\"

\"Avrupa kupalarına katılmamız için hiç bir engel yok\" 

 

*ayrıntılı haber geçilecek*

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa Cengiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24