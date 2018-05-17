(son dakika) Mustafa Cengiz: "UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacağız"
Mustafa Cengiz: "UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacağız"
"UEFA bizden mali disiplin, açıklık, şeffaflık ve samimiyet istedi"
"Avrupa kupalarına katılmamız için hiç bir engel yok"
*ayrıntılı haber geçilecek*
17 Mayıs 2018 19:33
Mustafa Cengiz: \"UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacağız\"
\"UEFA bizden mali disiplin, açıklık, şeffaflık ve samimiyet istedi\"
\"Avrupa kupalarına katılmamız için hiç bir engel yok\"
*ayrıntılı haber geçilecek*
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