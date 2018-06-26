Son dakika golüyle gülen İspanya grubu lider bitirdi

Dünya Kupası'nda son grup maçları heyecanı İspanya Fas maçı ile devam etti. İspanya'nın oldukça zorlandığı karşılaşmada Matadorlar, 90+2'de VAR kararıyla Iago Aspas'ın golüyle 2-2'lik beraberlik elde etti ve grubu lider bitirdi. Son 16 turunda İspanya Rusya ile, grubu 2’nci bitiren Portekiz de Uruguay ile eşleşti.

İspanya ile Fas, Kaliningrad Stadı'nda karşılaştı.

Fas, 14. dakikada Boutaib'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak bu sevinç 5 dakika sürdü... İspanya 19. dakikada Isco ile beraberliği yakaladı ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Fas, 81. dakikada Nesyri'nin golüyle skoru 2-1 yaptı.

İspanya 90+1'de skoru eşitledi. Iago Aspas'ın vuruşunda ilk önce ofsayt kararı veren hakem, daha sonra VAR uygulamasından destek alarak golün geçerli olduğuna karar verdi ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla B Grubu'nu 5 puanla lider olarak tamamlayan İspanya, Rusya'nın rakibi oldu. B Grubu'nda 2. olan Portekiz ise A Grubu'nun lideri Uruguay ile eşleşti.