-Son dakika fırtınası GAZİANTEP (A.A) - 29.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor 90+3'üncü dakikada Halil Altıntop'un attığı golle Gaziantepspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Gaziantepspor ilk tehlikeli atağını geliştirdi. 1. dakikada, sağdan Sosa'nın içeri göndermek istediği top, savunmadan sekti. Seken topa Muhammet röveşata vurdu. Tolga son anda köşeden topu kornere çeldi. 2. dakikada, Trabzonspor'un etkili atağında savunmanın arkasına atılan topla buluşan Brozek'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 15. dakikada Olcan, Sosa ile yaptığı paslaşma sonrası topu önünde buldu ve soldan ceza sahasına girmek istedi, ancak savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi. 24. dakikada Muhammet'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Tolga'yı da geçen top, üst direkten oyun alanına döndü. 27. dakikada, sol kanattan Cech'in ceza sahasına yaptığı ortada topa, Brozek'ten önce savunma oyuncuları müdahale ederek tehlikeyi önledi. 33. dakikada Halil soldan ceza sahasına girdi ve topa bekletmeden sert vurdu. Emre Güngör'e çarpan meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 43. dakikada, ceza sahası sol çaprazına gönderilen topla buluşan Adrian, meşin yuvarlağı altı pas içine göndermek istedi ancak top auta gitti. -İkinci yarı- 56. dakikada, savunmanın arkasına atılan uzun topla hareketlenen Brozek, ceza sahasında kaleci Karcemarskas'la karşı karşıya kaldı. File bekçisi, meşin yuvarlağa dokunarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 59. dakikada, sağ kanattan gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahasına yapılan ortada topa, Muhammet'ten önce Giray kafayla vurdu ve mutlak bir gol pozisyonunu önledi. 62. dakikada, sağ kanattan Sosa'nın ceza sahası ön tarafına gönderdiği topa Popov'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 68. dakikada, kullanılan korner atışı sonrası sol kanada açılan topu Dany ortaladı. Arka direkteki Olcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 83. dakikada, sağ kanattan ceza sahasına giren Sosa'nın içeri çıkardığı ve Muhammet'in bekletmeden sert vurduğu top, üstten auta çıktı. 90+3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bu dakikada, Henrique'nin pasında topla hızla ceza sahasına giren Halil Altıntop, kaleci Karcemarskas'ın yanından düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, golden hemen sonra yapılan santranın ardından maçı bitirdi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.