(SON DAKİKA) Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik ederek son sandığı beklemeden Lise'den ayrıldı

Dursun Özbek son sandığı beklemeden Mustafa Cengiz\'i tebrik etti ve genel kurulun yapıldığı Lise\'den ayrıldı

17. sandıkta 1578-1432 öne geçen Mustafa Cengiz tebrikleri kabul ederken, salonda tezahüratlar yükseldi.

3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında Mustafa Cengiz, Galatasaray\'ın yeni başkanı oldu. Dursun Özbek, Mustafa Cengiz\'i tebrik ederek salondan ayrıldı. Cengiz son sandığın oyları da açıklanınca konuşmasını yaptıktan sonra cemiyete geçerek başkanlığı yönetim kurulu ve diğer kurul üyeleri ile birlikte kutlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dursun Özbek\'in Mustafa Cengiz\'i tebrik ederek, bir müddet konuşmaları ve lise\'den ayrılışı

Serhan TÜRK, İstanbul DHA