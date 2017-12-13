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(son dakika) Dursun Özbek müjdeyi verdi: "Kemerburgaz tesisleri hayırlı olsun" 

Serhan TÜRK, İstanbul (DHA) GALATASARAY Kulübü'nün aralık ayı olağan Divan Kurulu toplantısı başladı

13 Aralık 2017 17:02

Serhan TÜRK, İstanbul (DHA) GALATASARAY Kulübü\'nün aralık ayı olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. 
Lise yerine statta açılan Özhan Canaydın Konferans Salonu\'nda yapılacak olan Divan Kurulu toplantılarının ilkinde söz alan Başkan Dursun Özbek; \" \"Kemerburgaz\'daki aşağı yukarı 140 dönümlük arsanın Galatasaray Spor Kulübü\'ne kazandırılması için çalışma içindeydik. Bu çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Gerekli izinler alındı. Hayırlı olsun\" dedi.
Galatasaray Kulübü Florya\'daki tesislerde yer alan antrenman sahaları ve tesislerin daha büyüğünü ve saha sayısı daha fazla olanını Kemerburgaz\'da yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Dursun Özbek açıklamalar

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