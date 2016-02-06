D-100 Karayolu Göztepe Kavşağı'ndaki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

D-100 Karayolu, İstanbul - Göztepe Kavşağı mevkiinde orta refüjdeki şüpheli çanta nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Şüpheli çanta bomba imha ekiplerince patlatıldı ve trafik saat 21:15'de normale döndü.

DHA'nın haberine göre, D-100 Karayolu, Ataşehir Göztepe Kavşağı mevkiinde orta refüjdeki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatırken Bomba İmha ekipleri çağrıldı. Şüpheli çantanın fünyeyle patlatılmasının ardında kapanan trafik saat 21.15'de tekrar açıldı.