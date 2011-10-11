'Son Dakika bitti' sözüne habercilerden tepki



T24 - Haber kanallarında 'son dakika' başlığı altında verilen haberlerin çoğu zaman abartılı olmasından yakınılırken kamuoyu şimdi de 'Son dakika bitti!' polemiğine şahit oluyor.







CNN TÜRK Genel Müdürü Barış Tünay'ın bir internet sitesine verdiği röportajda "Tematik kanallarda artık haberi ilk önce verme dönemi bitti. Çünkü haberi önce Twitter veriyor. Ben de oradan besleniyorum." Cümlesi yeni bir tartışma başlattı.



Zaman gaztesinde yer alan habere göre, TRT Haber Genel Koordinatörü Ahmet Böken, Samanyolu Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar, 24'ün Genel Yayın Yönetmeni Akif Beki ve Bugün TV Haber Dairesi Başkanı Tarık Toros, 'Son dakika bitti!' sözüne katılmıyor. Haber kanallarında 'son dakika'nın bitmeyeceğini söyleyen Toros, "Bunu bitiren, kendisini aşağı çeker." diyor.



Son dakika haberciliğinin dünyada yaygın olarak kullanıldığı konusunda fikir birliği eden kanal yöneticilerinden Ahmet Böken, 'Son dakika bitti!' sözünün altında yatan gerçeği başarısızlık için biçilmiş kılıf olarak yorumluyor. "Son dakikanın modasının geçmesi söz konusu değil.



TRT Haber reytinglerde uzak ara önde. Birileri daha iyi yaptığında 'tu kaka' demeye başladılar." diyor. 'Son dakika bitti!' sözünün medyayı etkisizleştirmek için söylendiği, bu ifadenin 'medyadaki elitizmin' sonunun geldiğinin bir göstergesi olduğu da yapılan yorumlar arasında. Bir televizyon yöneticisinin "Kars'taki Mehmet amca, benzine gelen zammı Twitter'dan mı öğrenecek? Emekli maaşına gelen zammı emekliler nereden duyacak? Bütün dünyada her şey son dakika haberciliği üzerinden gider." sözü tartışmanın kısa sürede bitmeyeceğini gösteriyor...







'Son dakika bitmez'



Ahmet Böken (TRT Haber Genel Koordinatörü)

"TRT Haber hem tüm gün, hem de AB'de önde. İzleyici bize güveniyor. Her yerde istihbaratımız var. Bu yarışta geri kalanlar şimdi 'tu kaka' demeye başladı. Biz program yoğun değil, haber yoğun bir kanal olacağız. İnsanlar haberi takip ediyor. Yakında haber kanallarının bazıları kapanmazsa şaşmayın."



Metin Yıkar (Samanyolu Haber TV Gen. Yay. Yön.)

"Haber kanallarının içeriksizleştiği de söylendi, ona da katılmıyorum. Haber kanalları her zaman izlenir, izleyici oranı da artar. İnternet, radyo ve diğer sosyal mecralarla haber kanallarının yeri farklı. İnsanlar haber kanallarından olayları görmek istiyor."



Akif Beki (24 Genel Yayın Yönetmeni )

"Twitter, son dakika haberciliğini öldürmez. Çünkü filtresi, editoryal süzgeçleri henüz olmayan bir mecra. Prensipte doğrulatılmamış bilgiyi ekrana taşımadığını varsaydığımız televizyon haberciliği ile eşit tutup kıyaslamak yanlış olur. Son dakikanın gereksiz kullanımı söz konusu eleştirilir. Sürekli bir yaygara yapmak izleyiciyi yoruyor. İçi boş çıkınca hayal kırıklığı oluyor. Belli bir özenin gerektiği âşikâr."



Tarık Toros (Bugün TV Haber Dairesi Başkanı)

Haber kanallarında 'son dakika' bitmez. Bunu bitiren kendisini aşağı çeker. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de reel. Bizde biraz abartılıyor. Tartışma da bundan çıkıyor. Son dakika ekranının yoğun kullanılması ve içeriğine bakılmadan verilmesi bu tartışmayı tetikliyor."















