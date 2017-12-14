(Son dakika) Bir federasyonun daha genel kurulu iptal edildi
(Son dakika) Bir federasyonun daha genel kurulu iptal edildi
Güreş'ten sonra Judo Federasyonu seçimleri de iptal
Gerekçe; yanlış delegasyon ve oy hakkı olanlara oy hakkı verilmemesi
* Ayrıntılı haber geçilecek
14 Aralık 2017 14:57
(Son dakika) Bir federasyonun daha genel kurulu iptal edildi
Güreş\'ten sonra Judo Federasyonu seçimleri de iptal
Gerekçe; yanlış delegasyon ve oy hakkı olanlara oy hakkı verilmemesi
* Ayrıntılı haber geçilecek
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