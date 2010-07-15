Son cezaevi de Iraklılara teslim edildi

T24 - Irak'ta ABD denetimindeki son cezaevi de, Iraklı yetkililere devredildi.



Amerikalıların Camp Cropper adını verdiği, Bağdat havaalanı yakınındaki gözaltı merkezinde tutulan 1800 kişiden 1600'ü Iraklılara teslim ediliyor.



Aralarında 8 eski rejim mensubunun ve el Kaide üyesi olmasından kuşkulanılan kişilerin de yer aldığı 200 tutuklu ise Amerikalıların elinde kalacak...



Camp Cropper'da tutulmakta olan, Saddam Hüseyin rejiminin Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz ve 25 eski üst düzey yöneticisi, hafta başında Irak Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğundaki bir başka cezaevine nakledilmişti.



Son gözaltı merkezinin de Iraklılara devri, Amerika'nın giderek ivmelenen bir tarzda, Irak'taki askeri varlığını sona erdirme ve egemenliği tam olarak Iraklılara devretme sürecinin bir parçası.



Ancak Iraklılara devredilen mahkumların başına neler geleceği sorgulanıyor.



Amerikalıların 2004 yılında Ebu Graib hapisanesindeki bazı mahkumları tacizi fotoğraflarla belgelenmişti ama yeni Irak yönetiminin performansı da bundan pek iyi değil.



Saddam sonrasında kurulan yönetim sık sık insanları herhangi bir suçlama yöneltmeksizin gözaltına almakla, bazı kişileri gizli hapisanelere atmakla ve ağır işkencelere tabi tutmakla suçlandı.



Mahkumlar hapisanelerin aşırı kalabalık olmasından ve kötü koşullardan da şikayet ediyor.



Amerika'nın Irak'taki gözaltı merkezlerinde yaşanan bazı insan hakları ihlalleri dünya kamuoyuna yansıdığında, gerek Irak içinde gerekse uluslararası arenada büyük tepki çekmişti.



Amerikan yönetimi yoğun eleştirilere maruz kalmış ve bir dizi askeri görevli bu ihlallerle ilişkili olarak cezalandırılmıştı.



Washington, özellikle askerlerinin Bağdat'ta bulunan Ebu Graib cezaevindeki işkence ve kötü muamelelerle ilgili olarak zor durumda kalmıştı.



Amerikalıların ellerindeki tutsaklara muamelesi büyük tepki çekmiş, hatta kimi yorumculara göre, direniş hareketini ateşleyen bir unsur olmuştu.





