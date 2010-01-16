Son çeyrekte bankalar korkutacak

T24 - 2009 bitti ama bankalar için sıkıtılar bitmedi. 2009 son çeyrek bilançolarının açıkladığı şu günlerde uzmanlar oldukça karamsar.





Geçtiğimiz seneyi zor altan bankaları daha da zor bir yıl bekliyor. Pek çok ulusun finans kuruluşları 2009'un son çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. Uzmanlara göre sonuçlar açıklandığında sadece prim rakamlarının büyüklüğü konuşulmayacak.



Tahminler yeni bir kan gölünün yaşanacağı yönünde ağırlık kazanıyor. Reuters'ın açıkladığı tahminlere göre ABD'nin en büyük bankası Bank of America (BoA) 4'üncü çeyrek için 3.7 milyarlık zarar bekliyor.



Bir başka büyük Citibank içinde işler pek yolunda görünmüyor. Analistlere göre bankanın son çeyrekte 6.4 milyar dolar eksi yazacak.



Kulavardaki bir başka rakip Wells Fargo kârında yüzde 97 erime bekliyor. San Fransisco merkezeli bankanın son çeyrekte 71 milyon dolarlık k2arını 2.6 milyara gerilemesi bekleniyor.



Bu sonuçların başlıca nedeni ABD'de hükümetinden alınan yardımların geçtiğimiz ay geri ödenmesi olarak görülüyor. Bu durumu etkileyen bir başka etken ise son çeyreğin tatil dönemine denk gelmesi.



Son çeyrek bilançolarında yaşanan kayıpları konut kredilerinde yaşanan korkular ve büyük bankaların problemli portföyleri de eklenince yıl sonu verilerinin stresi artıracağı kesin gözüyle baklıyor. İşin bir başka boyutu da çok eleştirilen primler. Finans dünyasında gözlenen düzelme hemen beranerinde primlerin yeniden gündeme gelmesini sağlamıştı.Uzamanlar gelen sonuçlar yeniden bonusların sorgulanmasına neden olacağını belirtti. Genel görüş ise 2010'un finans dünyası için pek hoş geçmeyceği yönünde.