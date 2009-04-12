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Son bombalar Malatya'dan!

Malatya - Sivas karayolu kenarında su kanalına kutu içinde atılan 14 el bombası ve 1 sis bombası bulundu.

12 Nisan 2009 03:00

Malatya-Sivas kara yolu Tepeköy mevkisinde DSİ'ye ait sulama kanalından çıkarılan balçığın içinde bulunan bir kutuda 14 adet el bombası, 1 adet sis bombası bulundu. Jandarma, çevre güvenliği alarak, kanalın çevresinde kazı yaptı.

Tepeköy'de yaşayan Sabri Kızılca (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce su kanalının temizlenmesi sırasında çıkan balçığın kanalın kenarına bırakıldığını, bugün işe giderken balçığın içinde bir kutu gördüğünü, kutuyu açtığında içinden el bombaları çıktığını söyledi.

Bombaların 1997-1999 tarihli gazetelere sarılı olduğunu ifade eden Kızılca, köy muhtarına ve jandarmaya haber verdiğini dile getirdi.

Sabri Kızılca'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliği alarak kanalın etrafında kazı yaptı.

Jandarma yetkilileri, AA muhabirine, bir kutudaki 14 adet el bombası ile 1 adet sis bombasının menşe konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını, kriminal şubede inceleme yapıldıktan sonra net bilgi elde edileceğini belirtti.

Kazının tamamlandığı ve başka bir bulguya ulaşılmadığı da kaydedildi.

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