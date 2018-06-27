Son bir yılda yasaklanan LGBTİ+ etkinlikleri...

Sansüre ve Otosansüre Karşı Susma Platformu, son bir yıl içinde yasaklanan LGBTİ+ etkinliklerini derledi.

Susma Platformu, son üç yıldır 'güvenlik' gerekçesiyle İstanbul'da yasaklanan LGBTİ+ ve Trans Onur Yürüyüşü için İstanbul Valiliği'nden izin beklendiği belirtirken, yasaklanan 13 LGBTİ+ etkinği şöyle:

Almanya Büyükelçiliği, KuirFest ve Büyülü Fener Sinemaları iş birliğiyle 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesi planlanan Alman LGBTİ Film Günleri, Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın gerekçesi Valilikçe şöyle duyuruldu: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği”… Valiliğin yasaklama kararından bir gün önce ise Yeni Akit Gazetesi etkinliği hedef gösteren “Alman Elçiliğinden Sapkınlara Destek” başlıklı bir haber yayımladı.

18 Kasım 2017’de Bianet ve Kaos GL iş birliğiyle Mardin’de yapılması planlanan “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Atölyesi” hedef gösterildiği için iptal edildi.

Ankara Valiliği 19 Kasım 2017’de, kentteki tüm LGBTİ+ etkinliklerini süresiz olarak yasaklandı. Yasağın gerekçesi olarak etkinliklerin “birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içermesi” gösterildi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Valiliği'nin kararından bir gün sonra, 22 Kasım’da Beykent Kampüsü’nde gerçekleşecek “Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık” konulu söyleşiyi yasakladı. Söyleşiye, etkinlik tarihinden 15 gün önce üniversite tarafından onay verilmişti.

19 Kasım 2017’de Bursa Özgür Renkler LGBTİ Derneği’nin 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü kapsamında gerçekleştireceği Gacı Gibi filminin gösterimi yasaklandı.

Ankara’daki süresiz yasak kararının ardından ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın 22 Kasım’da Pride,24 Kasım’da ise Romeos film gösterimleri üniversite yönetimi tarafından elektrikler kesilerek engellenmeye çalışıldı.



Pera Film’in British Council ve KuirFest ortaklığıyla, 25 Kasım 2017’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenleyeceği “Kuir Kısalar” başlığı altındaki gösterim ve söyleşi, etkinlikten bir gün önce Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından ertelendi. Etkinliği 12 Ocak 2018 tarihine taşıyan Pera Film’e Kaymakamlığın 29 Aralık’taki cevabı da olumsuz oldu. Bahane bu kez kamu esenliğinin bozulmaması gerekliliğiydi.

Biraradayız Festivali kapsamında 17 Ocak 2018’de Ankara İTÜ Evi’nde gösterimi yapılacak Uçurumun Kıyısında Türkiye belgesel gösterimi polis baskınıyla engellendi.

Kaos GL ve Pembe Hayat’ın, Ankara Valiliğince LGBTİ etkinliklerinin süresiz olarak yasaklanmasına karşı ayrı ayrı açtıkları kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli davalarda mahkemeler, yürütmeyi durdurma taleplerini 22 Şubat 2018’de reddetti.

2 Mayıs 2018’de İzmir’de Buca Kent Konseyi, Buca Belediyesi Kent Konseyi Eşitlik Meclisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Topluluğu’nun üniversite içerisinde yapmak istediği “LGBTİ+ Temel Kavramlar” etkinliği rektörlük tarafından iptal edildi. Etkinliğin iptaline gerekçe olarak gelen şikayet telefonları ve e-postalar gösterildi. Yeni Akit gazetesi de etkinlikle ilgili hedef gösteren haberler yapmıştı.

Ankara Valiliği, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin 29 Mayıs 2018’de Baro Eğitim Merkezi’nde düzenleyeceği “Türkiye’den LGBTİ + Kısa Filmler” seçkisini organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği gerekçesiyle yasakladı.

Milli Gazete’de, 27 Haziran 2018’de Onur Şehmus Şahin imzasıyla yayımlanan “Ahlak ‘Sınır’ı Aşılıyor! Sapkınlar İstanbul’da ahlaksızlık kusmaya hazırlanıyor” başlıklı haberde LGBTİ+ bireyler ve Onur Haftası hedef gösterildi. Gazete tarafından İstanbul Valiliğine Onur Yürüyüşü’nün yasaklanması çağrısı yapıldı.

Son üç yıldır İstanbul’daki LGBTİ+ ve Trans Onur Yürüyüşleri “güvenlik” gerekçesiyle İstanbul Valiliği tarafından yasak. Bu yılki 26. Onur Yürüyüşü içinse Valiliğin izni bekleniyor.