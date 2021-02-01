Son bir yılda İŞKUR’un işe yerleştirdiği kişi sayısı 621 bin azaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı 2020 yılı İŞKUR verileri raporunda, 2020’de bir önceki yıla göre, iş görüşmelerinin yüzde 62.3, iş başvurularının yüzde 41.7, işverenlerin oluşturduğu iş ilanlarının ise yüzde 34 oranında azaldığı ortaya kondu.

Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23.6 azalarak 3 milyon 872 binden 2 milyon 959 bin kişiye geriledi. Son bir yılda en az 913 bin işsiz, İŞKUR’un kendilerine iş bulamayacağına ikna olup iş aramaktan vazgeçti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ağbaba’nın İŞKUR verilerinden hazırladığı raporunda şunlar yer alıyor:

"İş görüşmeleri azaldı: 2019’da iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla yapılan 7 milyon 57 bin bireysel görüşme sayısı, 2020’de 2 milyon 663 bine geriledi. Son bir yılda görüşmeye çağrılan işsiz sayısındaki azalma ise 4 milyon 388 bin oldu."

"İş bulma oranı geriledi: İŞKUR’da, 2019’da 1 milyon 490 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edilirken bu rakam 2020’de 868 bin 744 kişiye geriledi. Kurumun son bir yılda işsizlere iş bulma oranı yüzde 41 azaldı. Son bir yılda kurumun işe yerleştirdiği kişi sayısı ise yaklaşık 621 bin azaldı."

"İşçi aramıyorlar: İşverenler 2019’da 2 milyon 152 bin açık iş pozisyonu için ilan oluştururken bu rakam 2020’de 746 bin düşüşle 1 milyon 406 bin oldu. Geçen yıl, işverenlerin açtığı iş ilanları bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında azaldı."