Son bir haftada yurt içinde ve dışında 124 terörist etkisiz hale getirildi (1)
Türk Silahlı Kuvvetleri, tarafından yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda son bir haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi
02 Kasım 2018 17:45
Türk Silahlı Kuvvetleri, tarafından yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda son bir haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA (DHA)
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