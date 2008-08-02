Son bilet Güngören'in

Tempo24-

Güngören Belediyespor, Konya Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibini Bank Asya 1. Lig'e taşıyan golü 90. dakikada Hakan kaydetti.

TFF 2. Lig 1. Klasman Grubu'nu lider tamamlayarak play-off'lara kalan Güngören Belediyespor, çeyrek finalde Etimesgut Şekerspor'u, yarı finalde de BUĞSAŞ Spor'u elemişti.

ADANA DEMİRSPOR: 0 - GÜNGÖREN BELEDİYESPOR: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Cem Satman xxx, Özgür Fatih Kalaycı xxx

Adana Demirspor: İlker x, İbrahim xx, Cumhur xx, Bora xx, Erhan xx, Ömer x (Dk. 90 Ferit ?), Yiğit xx, Kenan x, Serkan xx, Özgür Nasuh xx (Dk. 58 Emrah x), Ramazan xx

Güngören Belediyespor: Harun xxx, İzzet xx, Mustafa xxx, Seçkin xx, Güray xxx, Turan xxx, Turgut xx (Dk. 46 Hakan xxx), Adem xxx (Dk. 70 Özgür Ergün xx), Hamza x, Ersin xxx, İlkay xxx (Dk. 90 Ersal ?)

Gol: Dk. 90 Hakan (Güngören Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 45 Cumhur, Dk. 90 Emrah (Adana Demirspor), Dk. 11 Ersin, Dk. 12 Hamza, Dk. 90 Seçkin (Güngören Belediyespor)

MAÇIN ARDINDAN OLAYLAR ÇIKTI

Adana Demirspor ile Güngören Belediyespor arasında yapılan final maçının ardından olaylar çıktı.

Takımlarının son dakikada yediği golle elenmesini kabullenemeyen Adana Demirsporlu taraftarlar, tribünlerde kimi koltukları söküp sahaya fırlattı. Polis, tribünde büyüyen olaylara gaz bombası atarak müdahale etti. Saha içinde geniş güvenlik önlemi alan polis, biber gazından etkilenen taraftarların kapıları zorlayarak saha içine girmesine izin verdi.

Sahaya giren taraftarlar, biber gazı kullandığı için polise tepki gösterdi.

Olaylar sorasında başına isabet eden koltuk parçaları nedeniyle yaralanan ve biber gazından etkilenen kimi taraftarlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ve Adana Demirsporlu yöneticilere de tepki gösteren taraftarlar, güçlükle sakinleştirilerek stadın dışına çıkarıldı.