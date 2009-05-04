Son bilet Atlanta'nın



Doğu Konferansı'nda yarı finale yükselen son takım evinde Miami Heat'i 91-78 yenen Atlanta Hawks oldu.







NBA'de play-off birinci tur heyecanı Doğu Konferansı'nda Atlanta-Miami maçı ile son bulurken, konferans yarı finalleri de Batı'da Denver-Dallas maçıyla başladı.



Doğu Konferansı'nda tur biletini alan son takımı belirleyecek karşılaşmada evinde Miami Heat'i konuk eden Atlanta Hawksi salondan 91-78 galip ayrılarak, konferans yarı finaline yükseldi.



Atlanta, özellikle ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca giderken, devreyi 49-36 önde kapadı. Son çeyreğe 16 sayılık avantaj taşıyan Hawks, seyircisi önünde 1999'dan bu yana ilk kez play-off birinci turunu geçmenin sevincini yaşadı.



Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak Atlanta'da 4 oyuncu Miami karşısında skor yükünü çekerken, Joe Johnson 27 sayı-5 ribaunt-5 top çalma-4 asist, Josh Smith de 21 sayı-9 ribaunt-3 asist-2 top çalma ile başrolü paylaştılar.



Seriyi 7 maça taşımasına karşın elenen Miami Heat'da ise süper yıldız Dwyane Wade'in 31 sayılık çabası yeterli olmadı.



DENVER KALDIĞI YERDEN



Batı'da ilk turu New Orleans karşısında zorlanmadan 4-1'lik seriyle geçen Denver Nuggets, yarı final ilk maçında da Dallas Mavericks'i sahasında 109-95 mağlup etti.



Konferans yarı finallerinin açılış maçında ilk çeyreği 24-16 geride kapamasına karşın toparlanan Nuggets, seride 1-0 öne geçti.



Ev sahibi ekipte kariyer rekoru kıran Nene 24 sayısının 18'ini ilk yarıda atarken, istatistiklerine 5 asist-3 ribaunt-2 top çalma ekledi. Denver'da Carmelo Anthony de 23 sayı-5 ribaunt-4 asistle önemli katkı yaptı.



Konuk Dallas'ta ise Alman yıldız Dirk Nowitzki'nin 28 sayı-10 ribaunt-4 asist ve performansı yeterli olmazken, Jason Kidd ile Jason Terry'nin 15 sayılık çabaları yeterli olmadı.



