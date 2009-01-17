Son bilet Antalyaspor'un



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Antalyaspor, sahasında Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Grup lideri Beşiktaş'ın ardından 7 puanla ikinci olan kırmızı-beyazlılar, çeyrek finale yükselen takım oldu.



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Antalyaspor, 6 puanla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Gaziantepspor'u ağırladı.



Haftaya 4 puanla üçüncü sırada giren Antalyaspor, bir üst tura çıkabilmek için kazanmak zorunda olduğu karşılaşmanın ilk yarısında aradığı golü bulamadı.



Tur atlamak için sahadan beraberlikle ayrılması yeterli olan Gaziantepspor da fazla risk almadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıda Gaziantepspor kalesinde daha etkili olan ev sahibi Antalyaspor, 68. dakikada Dijehoua'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Bu golün ardından tur atlayan taraf olmak için daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan Gaziantepspor'un savunmasında geniş boşluklar oluştu.



Savunmanın bıraktığı boş alanları iyi değerlendiren Antalyaspor, yeni transfer Tita'nın 73. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.



Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken, Antalyaspor sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Antalyaspor, grubunu 2 sırada noktalayarak tur atlayan taraf oldu.



ANTALYASPOR: 2 - GAZİANTEPSPOR: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bülent Gökçü, Hakan Atilla Gökbilgin

Antalyaspor: Ömer, Uğur, Vahap, Yalçın, Şenol, Ali Zitouni, Ertuğrul, Hakan (Dk. 57 Sedat), Fatih, Tita (Dk. 77 Ahmet Kuru), Sergey Pacome (Dk. 88 Volkan).

Gaziantespor: Murat Şahin, İsmail, Bekir, Murat Ceyhan (Dk. 68. Eduardo), Erkan, Zurita, Tabata, Deumi, Hakan (Dk. Erman Özgür), Beto, Souza (Dk. 82 Olcan)

Goller: Dk. 68 Sergey Pacome, Dk. 73 Tita

Sarı kart: Dk. 26 Ertuğrul, Dk. 57 Şenol, Dk. 65 Sergey Pacome (Antalyaspor), Dk. 62 Zurita, Dk. 67 Murat Ceylan (Gaziantepspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ilk yarısı iki takımın orta saha mücadelesiyle geçti.



26. dakikada Antalyaspor'dan Ertuğrul, rakibine sert girince sarı kartla cezalandırıldı.



27. dakikada Gaziaptespor'dan Beto, orta sahadan gelen topa ceza alanı içinde rövaşata ile vurdu. Antalyaspor kalecisi Ömer, topa uzanarak sahip oldu.



Bu dakikada sonra önemli pozisyon olmayınca maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



İKİNCİ YARI



49. dakikada Gaziantepspor'da İsmail'in Beto'ya uzattığı topa, bu futbolcu sert vurdu. Antalyaspor kalecisi Ömer topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



61. dakikada, Gaziantepspor ceza alanı içinde oluşan karambolde, Antalyasporlu Yalçın'ın şutunda top, defans oyuncularından döndü. Dönen topa Sergey Pacome kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kale direğinin üstüne çarparak auta çıktı.



68. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Bu dakikada Antalyasporlu Ali Zitouni, Gaziantepspor ceza alanı dışından topa çok sert vurdu. Top yan direğe çarparak geri döndü. Dönen topu Sergey Pacome düzgün bir vuruşla Gaziantepspor ağlarına gönderdi. 1-0



73. dakikada Gaziantepspor ceza alanına topla giren Sergey Pacome, topu daha müsait durumdaki Tita'ya pasını aktardı. Tita, düzgün bir vuruşla topu Gaziantepspor kalecisi Murat Şahin'in sağından filelere gönderdi: 2-0



Bundan sonraki dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip Antalyaspqor maçı 2-0 kazandı.

