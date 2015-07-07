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Ekonomi

Son beş ayda 600 bin kişi kredi kartı nedeniyle mahkemelik oldu

Takibe alınan kredi kartı sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 4 artarak 288 bin kişiye yükseldi

07 Temmuz 2015 20:11

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verilerine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı mahkemelik olanlar, yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 605 bin kişiye yükseldi.

TBB Risk Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk beş ayda bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 4 artarak 288 bin kişiye yükseldi.

Söz konusu dönemde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise, yüzde 10 artarak 459 bin kişi oldu.

Açıklamada artışın sebeplerine ilişkin bir değerlendirme yer almazken; kayıtların takibe düşmüş borç adetlerini değil, hakkında yasal takip başlatılan kişi sayısını gösterdiği belirtildi.

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