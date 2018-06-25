Son Başbakan Binali Yıldırım: Görevi bırakırken rahatım, hakkınızı helal edin

Son Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak, "Bugün bayram günüdür. Bugün Türkiye'nin günüdür." dedi. Yıldırım, "Allah sizden razı olsun" diyerek partililere teşekkür etti.

Yıldırım, "Bu görevi bırakırken rahatım, müsterihim, çünkü Türkiye artık darbelerin olmayacağı, millet iradesinin hakim olacağı yeni bir güne uyanıyor. Şahsıma gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin kardeşlerim" şeklinde konuştu.

AKP Genel Merkezi'nde konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

- Tüm ülkemizden Allah razı olsun. Sözlerimin hemen başında aziz milletimizin mukaddes şehitlerini şükranla anıyorum. Güvenliğimiz için yurt dışında, sınırlarımızın ötesinde kahraman Mehmetçiğimizin alınlarından öpüyorum. Ülkemizin pırıl pırıl gençlerimizi, memleketimin yüz akı kadınlarımızı selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayında meydanları hınca hınç dolduran milletimize teşekkür ediyorum.

Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür

- Bizi, cumhurbaşkanımızı meydanlarda karşılayan yol arkadaşlarımıza muhabbetlerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri, demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız. Allah sizden razı olsun. Şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, bugün yeni bir gündür. Yeni şeyler söylemek lazım. Milletin adamı, Türkiye sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin cumhurbaşkanıdır.

- 7'den 70'e Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının hukuku, güvence altındadır artık. Şimdi farklılıklarımızla birlikte yeniden kaynaşmak için bir ve beraber olmak için hazırız. Bu aşkla, bu şevkle geleceğe, kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Zaman kucaklaşma zamanıdır. Türkiye'ye yakışan, demokratik olgunlukta bir seçimi başarıyla tamamladık.

- Bu zafer sizindir. Bu zafer aziz milletimizindir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir. Millet kazanmıştır. Siyasi rekabet, bizim için yenme yenilme anlamına gelmez. Herkes, bütün vatandaşlarım emin olmalıdır ki Türkiye, daha güçlü demokrasisiyle, daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir.

- Seçimlere bu kadar yüksek katılım olması, vatandaşlarımızın Türkiye'nin geleceğine olan inancını, güvenini en güzel şekilde göstermiştir. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Vakit Türkiye vaktidir

- Değerli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, vakit Türkiye vaktidir. Vakit, Türkiye'yi şaha kaldırma vaktidir. Vakit, kalkınma, istikrar ve güvenle 2023 hedeflerini, 2053 vizyonunu, 2071 vizyonunu yakalama vaktidir. Milletimiz erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net bir sonuçla seçmiştir. Milletimiz AK Parti'yi zafere, Cumhur İttifakı'nı ise birinciliğe taşımıştır. Bu başarıya rağmen seçimin bütün neticelerini her zamanki gibi değerlendireceğiz ve buna göre adımlarımızı atacağız. Türkiye'nin güven ve istikrarı yolunda net bir kararı milletimiz vermiştir.

- 24 Haziran, tek kelimeyle haziran ayı içerisinde Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bayram olmuştur. Bayramınız mübarek olsun. Dünyada bizi izleyen herkes, bu seçimin başarısını, şeffaf, demokratik yarışmayı kendi ülkeleri için örnek almalıdır. Çünkü Türkiye, katılım oranı, demokratik olgunluğu ve saydamlıkla bu seçimi de, 13'üncü seçimini de alnının akıyla başarmıştır.

Bundan sonra da insanımızın refahı, mutluluğu, huzuru için çalışmaya devam edeceğiz

- Milletin iradesinin sonucuna gölge düşürmek isteyen hiçbir girişimi de aziz milletimiz hoş karşılamayacaktır. Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan'la durmak yok, durmak yok, durmak yok demiştir.

- Bundan sonra da insanımızın refahı, mutluluğu, huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi, Türkiye için cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür. Kutlu yürüyüşe devam etme vaktidir. Diyarbakır minarelerinden yükselen bizimdir, İzmir'in dağlarında esen rüzgar da bizimdir. Hatay'dan, Sinop'tan, Ankara'dan, Rize'den Türkiye'ye yayılan kardeşlik türküsü de hepimizindir. Aziz milletimizindir.

- Bu görevi bırakırken rahatım, müsterihim, çünkü Türkiye artık darbelerin olmayacağı, millet iradesinin hakim olacağı yeni bir güne uyanıyor. Şahsıma gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin kardeşlerim.