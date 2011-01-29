-SON ANDA ÖLÜMDEN KURTULDULAR MUĞLA (A.A) - 29.01.2011 - Muğla'da sefere çıkmak için sırada bekleyen halk otobüslerinden birinin üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Durakta beklerken bir önceki halk otobüsüne binen 4 kişi, son anda olası bir can kaybından kurtuldu. Düğerek Mahallesi Devetaşı mevkisinde Ali Kıvrık'ın kullandığı 48 TM 0112 plakalı halk otobüsü, durakta bekleyen 4 yolcuyu aldığı sırada kaya parçaları koptu. Kaya parçalarının dağdan geldiğini gören Kıvrık, hareket ederek durağın bulunduğu alandan uzaklaştı. Dağdan kopan ve hızla gelen kaya parçaları önce durağın üzerine daha sonra durakta sırada bekleyen Kenan Kamış'a ait 48 TM 0212 plakalı halk otobüsünün üzerine düştü. Olay anında aracında yalnız olan Kamış, son anda araçtan atlayarak kurtulduğunu söyledi. Olayın şokunu hala üzerinden atamadığı gözlenen Kamış, gazetecilere ''Önümdeki araç giderken, yan taraftan bir vatandaş bana el salladı. Yolcu binecek zannettim ama kaya parçaları üzerime geliyormuş. Son anda farkettim ve kendimi araçtan dışarı attım. Durakta 4 yolcu vardı ve yaklaşık 10 saniye önce önümdeki diğer araç yolcuları almıştı. Durakta bekleyen yolcular şans eseri ölümden döndü'' dedi. Yolcuları duraktan alan aracın sürücüsü Ali Kıvrık ise kaya parçalarının durağa geldiğini farkedince hızla uzaklaştığını anlattı.