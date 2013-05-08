İdamdan döndüren af

İran'da adam öldürme suçundan idama mahkûm edilen kişinin infazı sırasında ilginç olaylar yaşandı.

Mehr ajansının haberine göre, emniyette askerlik görevini yapan bir kişiyi öldürmekten suçlu bulunan Vahid Zare adlı kişinin idam edilmesine hüküm verildi.

Mahkûm Zare için bu sabah ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhet kentinde halka açık alanda idam töreni düzenlendi.

Mahkûmun boynuna ip geçirildikten sonra ayağı altındaki sehpa çekildi. Ancak mahkûm tam can vermek üzereyken, maktulun ailesinden biri bağırarak adamı bağışladıklarını ve infazın durdurulmasını talep etti.

Görevliler apar topar can çekişen mahkûmu indirip daha sonra hastaneye götürdüler.