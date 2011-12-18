Son Amerikan askeri de Irak'tan ayrıldı

T24 - Irak'ta bir dönem sona erdi. ABD'ye 1 trilyon dolara mal olan Irak işgali çerçevesinde ülkede bulunan son birlikler de ayrıldı.





Irak'ta bir dönem sona erdi. İşgalin 9. yılında son Amerikan askerleri de bugün Irak'tan ayrıldı.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak'ın işgalinin sona erdiğini açıklamasının ardından ülkedeki son Amerikan askerleri de sınırdan Kuveyt'e geçti. Amerikan askeri birlikleri daha güvenli olacağı için gece karanlığında yola çıktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 500 askeri taşıyan 100 araçlık askeri konvoy Kuveyt'e geçti.



Irak'ta sadece 157 Amerikan eğitmenle Bağdat'taki Amerikan elçiliğini koruyacak bir grup piyade askeri kaldı.



ABD'nin Irak'ta yürüttüğü savaş yaklaşık 4500 Amerikan askerinin hayatına maloldu. Irak savaşında 100 binden fazla Iraklının da hayatını kaybettiği bildirilirken savaşın Amerikan hazinesi maliyeti ise 1 trilyon dolara yaklaştı.





