Son 9 yılın rekoru; 2019'da yaklaşık 115 bin esnaf kepenk indirdi

Ekonomik kriz nedeniyle 2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk indirdi. Bu rakam son 9 yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. KOBİ’lerde batık kredi miktarı da bir yılda yüze 50 arttı. Türkiye’de son 15 yılda kepenk indiren esnaf sayısı da 1 milyon 896 bin oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Türkiye’deki toplam esnaf sayısı yaklaşık 1.8 milyon 791 bin 201’e geriledi. Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, TESK verilerine göre, Türkiye’de en fazla esnaf iflası 2005 yılında yaşandı. O dönemde 282 bini aşkın esnaf iflas bayrağını çekerken ikinci en büyük esnaf batışı 143 bin ile 2011 yılında kayıtlara geçti. 2019’da üçüncü en fazla esnafın kepenk indirdiği yıl olarak kayıtlara geçti.

Esnaflar ya sicil ya da meslek terkini yaptı. Sicil terkini yapanlar çoğunluktayken faaliyet gösterdiğini alanda değişikliğe gidenler de 2019’da 173 bine çıktı. 2018’de bu sayı 122 bin civarındaydı.

Takipteki kredi yüzde 50 arttı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) ise borç miktarı artıyor. Gemiyi yüzdürmek için borca sarılan binlerce işletme borcunu döndüremediği için batıyor. Batık KOBİ kredisi miktarı son bir yılda yüzde 50’lik artışla Kasım 2019 itibarıyla 60 milyar 382 milyon TL’ye çıktı. Takipteki KOBİ sayısı ise bir yılda 337 bin 210’a fırladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kasım 2018’de KOBİ’lerin kullandığı kredi, yaklaşık 621 milyar TL civarındayken 2019’un aynı döneminde bu miktar 609 milyar TL’ye geriledi. KOBİ müşteri sayısı da 2019’un Kasım döneminde 4 milyon 48 binden 4 milyon 75 bine yükseldi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre ise de Eylül 2019’da, Eylül 2018’e göre 67 ilde iş yeri sayısı azaldı. Türkiye genelinde bir yılda iş yeri sayısı 24 bin (yüzde 1.3) düştü. Oransal değişime bakıldığında iş yeri sayısı en hızlı azalan il yüzde 7.3 azalışla Kırşehir oldu. Kırşehir’i, Bitlis, Erzincan, Bartın, Ardahan ve Kırıkkale takip ettti. Eylül 2019 verilerine göre küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) sayısı 1 yılda 24 bin azalarak 1 milyon 857 bin oldu.