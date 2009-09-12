Son 7 yılın en büyük çam balı beklentisi

Arı yetiştiriciliğinin özveri, emek ve sevgi gerektirdiğini kaydeden Ör, arıcıların yerleşik hayat sürmekten öte çiçeğin olduğu bölgelerde kalmayı tercih ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Arılar açısından bir mevsim 45 gün sürüyor. Belirli bir bölgede 45 günde çiçekler açar ve nektar verirler. Çiçek mevsimi uzun sürmez, bu nedenle verim almak amacıyla kovanların nektar bulunan bölgelere taşınması gerekir. Sakaryalı arı yetiştiricileri olarak mevsimine göre Tekirdağ, Ankara, Antalya gibi bal potansiyeli olan illeri geziyoruz. Arıcılığın nakliye yönüyle Türk ekonomisine katkısı büyük. Örneğin Trakya'da bal sezonu başladığında Sakaryalı üreticilerin yüzde 70'i kovanlarını o bölgeye taşıyor. Kamyon durağında bazı zamanlar kiralayacak kamyon kalmıyor. Belirli sezonlarda yaklaşık 300 kamyon kiralanıyor.”Sakarya'da 40 bin kayıtlı kovanda bin 200 üreticinin arı yetiştirdiğini ifade eden Ör, derneklerinin üye sayısının 700 kişiye ulaştığını belirtti.

Sakaryalı arıcılara, kovanlarını çam balı sezonunun başlaması nedeniyle Akdeniz ve Ege kıyı şeridindeki çam ormanlarına taşımalarını öneren Ör, şunları söyledi:

“Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki sahil şeridinde son 7 yılın en büyük çam balı verimini bekliyoruz. 45 günlük süreçte arıcılarımız kovan başına ortalama 26 kilo verim alabilir. Şu anda Muğla, Antalya Aydın Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yoğun çam balı akımı var. Arıcılarımıza, kovanlarını Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne götürmelerini tavsiye ediyoruz. Tüm Türkiye'ye buraya akıyor. Epey yer ayırttık, üyelerimizin yer sorununu çözeceğiz.



Çam koşnili çamın özünü emiyor ve dışarı çıkarıyor. Arılar buradan bal alıyor. Bu yıl nisan ayına kadar devam eder. Ege ve Akdeniz'deki sahil şeridindeki çam ormanlarında geçen yıllara oranla aşırı çam koşnili var. Nemin ve mevsimsel özelliklerin bunda etkisi var. Geçen yılın ortalaması 10 kilo kadardı. Bu yıl ise 26 kilo. Daha önce 2002 yılında benzer bir durum olmuştu. 8 yılda bir böyle oluyor. Çam koşnili sayısının fazla olmasından dolayı büyük bir bal akımı bekliyoruz.”



“50 bin akasya, ıhlamur ve kestane fidanı dikmeyi hedefliyoruz''



Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında imzalanan protokol gereğince yol kenarlarına ve ormanlık alanlara dikilmesi amacıyla ücretsiz olarak akasya, ıhlamur ve kestane fidanları dağıtılacağını belirten Ör, protokolden arıcılar lehine yararlanmak istediklerini söyledi.



Ormanlara ıhlamur, kastene ve akasya ağaçlarının dikilmesiyle bal veriminin daha da artacağını ifade eden Ör, şunları dile getirdi:

“Çevre ve Orman İl Müdürümüz ile görüştük. Hendek Fidanlığında çok sayıda akasya, ıhlamur ve kestane fidanları olduğunu söylediler. Köy yollarının kenarlarına dikilmesi için muhtarların dilekçe yazmaları gerekiyormuş. Proje üzerinde çalışıyoruz. Arıcılarımız gerçekten de meraklı insanlar. Arıcılar Birliği olarak 50 bin akasya, ıhlamur ve kestane fidanı dikmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Ör, arıcıların teşvik sisteminden yararlanabilmeleri için Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kaydolmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

