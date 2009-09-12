Son 7 yılın en büyük çam balı beklentisi

Ör AA muhabirine yaptığı açıklamada, arı yetiştiricileri olarak verimli bir
sezon geçirmeyi umduklarını ifade etti.
Arı yetiştiriciliğinin özveri, emek ve sevgi gerektirdiğini kaydeden Ör,
arıcıların yerleşik hayat sürmekten öte çiçeğin olduğu bölgelerde kalmayı tercih
ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
“Arılar açısından bir mevsim 45 gün sürüyor. Belirli bir bölgede 45 günde
çiçekler açar ve nektar verirler. Çiçek mevsimi uzun sürmez, bu nedenle verim
almak amacıyla kovanların nektar bulunan bölgelere taşınması gerekir. Sakaryalı
arı yetiştiricileri olarak mevsimine göre Tekirdağ, Ankara, Antalya gibi bal
potansiyeli olan illeri geziyoruz. Arıcılığın nakliye yönüyle Türk ekonomisine
katkısı büyük. Örneğin Trakya'da bal sezonu başladığında Sakaryalı üreticilerin
yüzde 70'i kovanlarını o bölgeye taşıyor. Kamyon durağında bazı zamanlar
kiralayacak kamyon kalmıyor. Belirli sezonlarda yaklaşık 300 kamyon
kiralanıyor.”Sakarya'da 40 bin kayıtlı kovanda bin 200 üreticinin arı
yetiştirdiğini ifade eden Ör, derneklerinin üye sayısının 700 kişiye ulaştığını
belirtti.
Sakaryalı arıcılara, kovanlarını çam balı sezonunun başlaması nedeniyle
Akdeniz ve Ege kıyı şeridindeki çam ormanlarına taşımalarını öneren Ör, şunları
söyledi:
“Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki sahil şeridinde son 7 yılın en büyük çam balı
verimini bekliyoruz. 45 günlük süreçte arıcılarımız kovan başına ortalama 26
kilo verim alabilir. Şu anda Muğla, Antalya Aydın Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde
yoğun çam balı akımı var. Arıcılarımıza, kovanlarını Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne
götürmelerini tavsiye ediyoruz. Tüm Türkiye'ye buraya akıyor. Epey yer ayırttık,
üyelerimizin yer sorununu çözeceğiz.
Çam koşnili çamın özünü emiyor ve dışarı
çıkarıyor. Arılar buradan bal alıyor. Bu yıl nisan ayına kadar devam eder. Ege
ve Akdeniz'deki sahil şeridindeki çam ormanlarında geçen yıllara oranla aşırı
çam koşnili var. Nemin ve mevsimsel özelliklerin bunda etkisi var. Geçen yılın
ortalaması 10 kilo kadardı. Bu yıl ise 26 kilo. Daha önce 2002 yılında benzer
bir durum olmuştu. 8 yılda bir böyle oluyor. Çam koşnili sayısının fazla
olmasından dolayı büyük bir bal akımı bekliyoruz.”
“50 bin akasya, ıhlamur ve kestane fidanı dikmeyi hedefliyoruz''
Çevre ve
Orman Bakanlığı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında
imzalanan protokol gereğince yol kenarlarına ve ormanlık alanlara dikilmesi
amacıyla ücretsiz olarak akasya, ıhlamur ve kestane fidanları dağıtılacağını
belirten Ör, protokolden arıcılar lehine yararlanmak istediklerini
söyledi.
Ormanlara ıhlamur, kastene ve akasya ağaçlarının dikilmesiyle bal
veriminin daha da artacağını ifade eden Ör, şunları dile getirdi:
“Çevre ve Orman İl Müdürümüz ile görüştük. Hendek Fidanlığında çok sayıda
akasya, ıhlamur ve kestane fidanları olduğunu söylediler. Köy yollarının
kenarlarına dikilmesi için muhtarların dilekçe yazmaları gerekiyormuş. Proje
üzerinde çalışıyoruz. Arıcılarımız gerçekten de meraklı insanlar. Arıcılar
Birliği olarak 50 bin akasya, ıhlamur ve kestane fidanı dikmeyi amaçlıyoruz”
diye konuştu.
Ör, arıcıların teşvik sisteminden yararlanabilmeleri için Arıcılık Kayıt
Sistemi'ne kaydolmaları gerektiğini sözlerine ekledi.