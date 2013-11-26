Son 6 yılda nüfus 5 milyon, seçmen sayısı ise 12 milyon arttı

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, son 6 yılda ülke nüfusu yaklaşık 5 milyon artarken seçmen sayısının 12 milyon arttığına dikkat çekerek, “Bu kadar fark mezarlıktan mı kaynaklanıyor” diye sordu.

Yerel seçim sürecine girilirken seçim güvenliği ve seçmen sayılarına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, Türkiye’ye gelen Suriyelilerin seçmen olabilmesi için Türk vatandaşlığına geçirildiği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. CHP'li Gürkut Acar, Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın dün Başbakan Tayyip Erdoğan'a yazdığı ve Fethullah Gülen'in "imkan olsa mezardakileri bile kaldırarak o referandumda 'evet' oyu kullandırmak lazım" sözünü hatırlatan açık mektupta “mezardan kalkıp Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sağlayanlar" yazmasına atıfta bulundu. Acar, AKP’ye 'mezardan gelen desteklerin' yeniden gündemde olduğunu söyledi.

Seçmen sayısındaki artışı sık sık gündeme getiren Acar, bu artışa işaret ederek “2002 yılında 41.4 milyon olan seçmen sayısı 2007 yılında 42.8 milyon, 2009 yerel seçimlerinde 48 milyon, 2011 yılında ise 52.8 milyona çıkmıştır. 2002- 2007 döneminde seçmen sayısı yaklaşık 1 milyon artarken, 2007-2011 döneminde yaklaşık 10 milyon artmıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ise 75 milyon 627 bindir. YSK, 24 Ekim 2013 itibarıyla seçmen sayısını 54 milyon 971 bin olarak açıkladı. Nüfus yaklaşık 5 milyon artarken, seçmen sayısı nasıl 12 milyon artmıştır? Bu kadar fark mezarlıktan mı kaynaklıyor?” diye konuştu.

Seçmen olma şartı

Acar, Suriyeli sığınmacılara seçmen olabilmeleri için vatandaşlık verildiğine ilişkin ciddi iddialar olduğunu belirterek, “Türkiye’nin pek çok bölgesine Suriyelilerin yerleştirildiği söyleniyor. Suriye krizinden sonra Türkiye’ye gelen kaç Suriyeli vatandaşlığa alındı, kaç kişiye seçme hakkı verildi. Bunlara vatandaşlık verilmesi için Türkiye’de 5 yıl ikamet etme koşulu uygulanmakta mıdır? Bu sorulara mutlaka bir yanıt verilmelidir” dedi.

MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin’in yazılı soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11. maddesine göre, bir yabancının Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ikamet izni ile kesintisiz olarak Türkiye’de en az 5 yıl ikamet etmesi gerektiğini hatırlattı.