'Son 6 yılda kaç kadın öldürüldü?' sorusuna Adalet Bakanlığı'ndan yanıt: Bilmiyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, BDP milletvekili Ayla Akat Ata'nın soru önergesine verdiği yanıtta kadın cinayetlerine ilişkin bakanlıkta istatistik tutulmadığını bildirdi. BDP'li Ata'nın dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde kadın örgütlerinin hazırladığı raporlar ve basına yansıyan olaylara bakıldığında “kadın katliamlarının ulaştığı boyutun oldukça arttığı” savunuldu.

Son 6 yılda kaç kadın öldürüldü?

Vatan gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre ulaşılan verilerin 2008-2012 arasında 5 yılda öldürülen kadın sayısının yaklaşık 700 olduğu, 2013'ün başından soru önergesinin verildiği Ekim ayı başına kadar ise 168'den fazla sayıda kadının öldürüldüğü belirtildi. Kadın katliamlarının yüzde 40'ı kocaları, yüzde 16'sı aile meclisi ya da akrabaların biri tarafından, geri kalanı ise eski kocaları, babaları, sevgilileri gibi yine tanıdıkları erkekler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekilen soru önergesinde şöyle denildi:

"Kadın katliamları, yargı erkinin katillere uyguladığı ceza indirimleriyle devlet tarafından adeta teşvik edilir durumdadır. Kadın örgütlerinin yoğun mücadelesi sonucu bazı davalarda kazanım sayılabilecek kararlar verilmişse de, hala günde ortalama 5 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü bir toplumda devletin koruyucu önlemleri en etkili biçimde alması ve yargı erkinin davalarda kadın katliamlarını önleyecek nitelikte kararlar alma gerekliliği açıkça ortadadır."

Ayla Akat Ata, bu bağlamda, Bakanlıktan 2008'den başlayarak son 6 yılda öldürülen kadın sayısını, bunlara ilişkin kaç dava açıldığını, bu davaların kaçının için yargılama sürecinin devam ettiğini, kaç kişinin yargılandığını, kaç kişinin ne ceza aldığını ve kaç kişinin ceza indiriminden yararlandığını sordu.

‘Bizde sayı yok, aile bakanlığına sorduk’

Ata'nın bu soru önergesine yanıtı, Ergin'den sonra bakanlık koltuğuna oturan Bekir Bozdağ'dan geldi. Bakan Bozdağ, yanıtında "Türk Ceza Kanununda kadına yönelik kasten öldürme eylemleri için özel düzenleme bulunmaması, adli istatistiklerin sanık ve suç esasına dayalı olarak derlenmesi, mağdur esasına dayalı derleme yapılmaması ve farklı suç tiplerinin aile içi şiddet kapsamı içinde değerlendirilmesinin mümkün olması nedeniyle, soru önergesine konu edilen hususlarda ve talep edilen ayrıntıda Bakanlığımızda istatistik bilgi bulunmamaktadır" dedi. Bozdağ, sorulan sorularla ilgili olarak "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yazışmaların devam ettiğini, Bakanlığa bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceğini" de yanıt metnine ekledi.