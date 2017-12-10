CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, 2002-2017 yılları arasında Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin hazırladığı raporunu açıkladı. Rapora göre, 15 yılda 20 bin 878 işçi iş cinayetine kurban gitti, son 6 yılda 25 bin 525 kadın cinayeti işlendi. Sokağa çıkma yasaklarında ve Gezi olaylarında gerçekleşen ölümler hariç en az 44 bin 17 kişinin yaşam hakkı ihlal edildiği belirtilen raporda OHAL KHK’ları ile 5 bin 717 akademisyen görevinden ihraç edildiği ve 15 yıl içinde en az 482 gazetecinin de tutuklandığı kaydedildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, Türkiye’de 2002- 2017 yılları arasında yaşanan insan hakkı ihlallerine ilişkin oluşturduğu raporunu açıkladı.

20 bin 878 iş cinayeti yaşandı; 482 gazeteci tutuklandı

Rapora göre 2008- 2017 yılları arasında 351 şüpheli asker ölümü yaşandı. 2011- 2017 yılları arasında 25 bin 525 kadın cinayeti işlendi. 2011- 2017 yılları arasında en az 3 bin 755 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi, 2011- 2017 arasında en az 53 nefret cinayeti gerçekleşti. 2002-2017 arasında ise en az 482 gazeteci tutuklandı, 20 bin 878 işçi iş cinayetlerine kurban gitti.

"OHAL'de insan hakları ihlalleri arttı"

2002‐2017 yılları arasında 18 bin 762 işkence ve kötü muamele tespit edildi. Doğu Bölgesi’nde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında ve Gezi olaylarında gerçekleşen ölümler hariç en az 44 bin 17 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen OHAL’de insan hakları ihlalleri arttı. Darbe girişimi sırasında 270 kişi öldü, 2 bin 195 kişi yaralandı. Sonrasında ilan edilen OHAL de ise FETÖ soruşturması geçiren 4 kişi kuşkulu şekilde öldü, 15 kişi de intihar etti. OHAL KHK’ları ile 5 bin 717 akademisyen görevinden ihraç edildi. Darbe girişiminin ardından hakkında işlem yapılanlardan en az 35 kişi intihar etti.