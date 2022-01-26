Son 6 aydır işsiz olanları istihdam eden şirketlere destek verecek

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine
göre; bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak.
Bu kapsamda 1025 lira ila 7 bin 693 arasında değişen sosyal güvenlik primi işveren payı devlet tarafından karşılanacak. Özel sektör işverenleri son 6 aydır işsiz olanlar için bu destekten yararlanacak.
Ayrıca, işsizlik ödeneği alanları işe alan işletmeler de prim teşvikinden yararlanacak.
İşsizlik ödeneği alanların işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olarak işe alınırsa kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1'lik kısmı hariç) tamamı (1676 lira) karşılanacak.