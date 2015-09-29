Son 6 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı azaldı, ziyaretçi sayısı arttı

Türkiye'ye gelen turist sayısında bu yıl düşüş yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre bu yıl Ağustos ayı içerisinde gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,88 düştü. Öte yandan giriş-çıkış yapan ziyaretçi sayısında ise artış yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ocak-Ağustos ayı dönemleri karşılaştırıldığında ise bu dönemde gelen turist sayısında yüzde 0,89 düşüş yaşandı. Ülkeye turist gelen ülkeler sıralamasında ise değişiklik olmadı. Buna göre en çok turist sırasıyla Almanya, Rusya ve İngiltere’den geldi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçi, Yabancı ve Vatandaşlar Haber Bülteni Ağustos 2015 sayısını yayınlandı. 2015 Yılı Ağustos Ayı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri’nin yer aldığı rapora göre geçen Ağustos ayı içinde Türkiye'ye giriş çıkış yapan turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre azaldı.



Raporda yer alan bilgilere göre; 2015 yılı Ağustos ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,88 azalış gösterdi. Raporda “Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2015 yılı Ağustos ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,88'lik bir azalışla 5 milyon 130 bin 967 olmuştur.” denildi. Ağustos ayında 5 milyon 130 bin 967 olan yabancı ziyaretçinin 247 bin 028’inin ise ( yüzde 4,81) günübirlikçi olduğu belirtildi.



En çok turist girişi Antalya'dan oldu



Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il ise şöyle sıralandı:



1- Antalya yüzde 36,77 (1 milyon 886 bin 432)

2- İstanbul yüzde 26,03 (1 milyon 335 bin 335)

3- Muğla yüzde 11,61 (595 bin 912)

4- Edirne yüzde 7,65 (392 bin 452)

5- Artvin yüzde 4,62 (236 bin 842)



Öte yandan 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,89 azalış gösterdiği aktarıldı. Raporda “2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,89 azalış göstererek 25 milyon 506 bin 223 olmuştur. 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemize gelen 25 milyon 506 bin 223 yabancı ziyaretçinin 1 milyon 77 bin 709'u (yüzde 4,23) günübirlikçidir.” denildi.



Ocak-Ağustos döneminde ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralandığında ise sadece Ağustos ayına göre yapılan sıralamada değişiklik oldu. 6 aylık dönemde İstanbul ikinci sıradan birinci sıraya yükseldi:



1- İstanbul yüzde 33,03 (8 milyon 423 bin 879)

2- Antalya yüzde 31,13 (7 milyon 940 bin 516)

3- Edirne yüzde 8,80 (2 milyon 244 bin 207)

4- Muğla yüzde 8,52 (2 milyon 171 bin 956)

5- Artvin yüzde 5,13 (1 milyon 307 bin 385)



En çok turist Almanya'dan



2015 yılı Ağustos Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,41 (842 bin 024) ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 12,44 (638 bin 469) ile ikinci, İngiltere yüzde 8,40 (430 bin 760) ile üçüncü sırada yer aldı. 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması da değişmedi. Almanya yüzde 14,70 (3 milyon 750 bin 082) ile birinci, Rusya yüzde 10,90 (2 milyon 779 bin 343) ile ikinci, İngiltere yüzde 7,07 (1 milyon 802 bin 629) ile üçüncü sırada yer aldı.



Giriş-çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 3 arttı



Rapora göre Türkiye'ye giriş çıkış yapan ziyaretçi sayısında ise artış yaşandı. Raporda “Geçici verilere göre; 2015 yılı Ağustos ayında ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,48'lik (1 milyon 397 bin 336) bir artış, çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 7,20'lik (1 milyon 633 bin 715) bir artış kaydedilmiştir. Geçici verilere göre; 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,89'luk (9 milyon 485 bin 208) bir artış olmuştur. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 9,05'lik (9 milyon 146 bin 195) bir artış kaydedilmiştir.” denildi.