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Son 5.5 ayda 200’ü aşkın asker şiddete uğramış

Asker Hakları İnisiyatifi (AHİ) son 5.5 ayda asker ocaklarında...

22 Eylül 2011 03:00


Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

Asker Hakları İnisiyatifi (AHİ) son 5.5 ayda asker ocaklarında 200 kişinin kötü muameleye uğradığını bildirdi. AHİ’nin verilerine göre, yüzde 48’lik oranla ‘hakaret, yüzde 30’luk oranla ‘dayak’ ilk sıralara oturuyor. Ceza yöntemlerinde ise, ‘disko’ diye tabir edilen ‘disiplin koğuşu’  tercih ediliyor. 


TBMM’ye  ‘kötü muamele’ raporu   

Asker Hakları İnisiyatifi (AHİ),  Ankara’da bir dizi temasta bulundu. AB delegasyonu, İHOP (İnsan Hakları Ortak Platformu) ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün’le bir araya geldi. İnisiyatif,25 Nisan-14 Eylül 2011 tarihleri arasında 150 başvuru yapıldığını, bu rakamın  21 Eylül itibariyle 200’ü aştığını bildirdi. İnisiyatif, komisyona ‘askerlik sırasında yaşanan hak ihlallerini’,  ‘askeri disiplin koğuşlarında’ yaşanan hak ihlallerini içeren raporlarını sundu. 


Islak imzalı 7 dilekçe 

AHİ, komisyon başkanlığına,  ‘disko’da yaşanan kötü muamelelerle ilgili  mağdur ve tanık ifadelerinden oluşan ıslak imzalı 7 dilekçeyi de sundu. Böylelikle,  TBMM’ye kötü muamelenin belgeleri teslim edildi. Komisyon, ıslak imzalı başvuruları büyük bir gizlilik içinde tutacak. TBMM’nin incelemesi de aynı gizlilik içinde yürütülecek. 


Ayak işlerini yaptırıyorlar 

AHİ,  25 Nisan-14 Eylül 2011 tarihleri arasında askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleri tasnif etti. 150 başvurudan 12’si değerlendirme dışı bulundu. Kalan 138 başvuruda en çok işlene hak ihlalleri şöyle: 

Hakarete uğrama(Yüzde 48), Dayak yeme (Yüzde 30),  Darp ( Yüzde 17),  Aşağılama (Yüzde 14),  Mobbing (Yüzde 14),  Tehdit (Yüzde 14), Aşırı fiziksel aktiviteye zorlanma (Yüzde 20), Uyutmama (Yüzde7),  Kişisel işlerini yaptırma (Yüzde7), Sağlık hizmeti alamama (Yüzde 13). 


Disko cezası ilk sırada 

138 başvuru da ‘disiplin koğuşu’ cezası ilk sırayı alıyor. Çarşı çıkışını engelleme  en çok verilen  cezalar arasında.  138 başvurunun 50 ‘sinde hakarete uğrama ve dayak yeme/darp edilme bir arada görülüyor.   6 adet başvuru sahibi hastalığı ile ilgili yeterli sağlık hizmeti almamakla birlikte, aşırı fiziksel aktiviteye zorlandığını iddia etti. 


TBMM’den ne istediler 

AHİ,  T24’e TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  Başkanı  Ayhan Sefer ger Üstün’den, askerlikte yaşanılan kötü muameleleri incelemek üzere bir alt komisyon kurulması talebinde bulunduklarını söyledi.  AHİ,  komisyona, en can alıcı noktalarda sorular yönlendirerek, “Askerliği Devam Eden kişilere, yaşadıkları hak ihlalleri ile ilgili şikâyetçi olmaları durumunda, ne tür güvenceler verilebileceği, askerlerin şikayetçi olmaları durumunda mobbinge uğramamaları için ne tür koruyucu önlemler alınabileceği, mobbinge uğramaları durumunda neler yapılabileceği, başvuru sahiplerinin kimliklerini korumaya yönelik ne tür adımlar atılabileceği konularında komisyon tarafından çalışmalar yapılması”. 


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