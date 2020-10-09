T24 LogoT24 Logo
Gündem

Son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı

09 Ekim 2020 13:11

Son 50 yıllık dönem göz önüne alındığında Türkiye "en sıcak eylül ayı"nı yaşadı. Eylül ayında ortalama hava sıcıklığı 23,9 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; bu yıl havaların sıcak geçmesinden ötürü daha önce 20,5 olarak ölçülen ortalama eylül ayı sıcaklığı 3,4 derece arttı.

Böylece yapılan ölçümlere göre 2020 yılının eylül ayındaki sıcaklık 23,9 dereceye çıktı ve son 50 yılın "en sıcak eylül ayı" yaşandı.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2015 yılının eylül ayında yaşanmıştı.

Yıllara göre en sıcak 10 eylül ayı

1 - 2020
2 - 2015
3 - 1994
4 - 2017
5 - 2010
6 - 2012
7 - 2018
8 - 2001
9 - 2007
10 - 1986.

 

ETİKETLER

meteorolojien sıcak eylül ayımeteoroloji genel müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24