Son 5 yılda UEFA'dan en çok para kazanan Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 5 yılda (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonları) katılan Türk takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, UEFA'nın verilerine göre, 188 milyon 4 bin 647 Euro almaya hak kazandı.

Grup aşamasından itibaren dağıtılan sabit ödüller ve yayın hakkı gelirleri göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama doğrultusunda, son 5 sezonda UEFA'dan en fazla gelir sağlayan Türk ekibi, 98 milyon 389 bin 497 Euro'yla (Yaklaşık 340 milyon lira) Galatasaray oldu.

haberler.com'un haberine göre; 2015 dönemi sonunda toplam gideri 95,5 milyon Euroyu bulan ve UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Galatasaray'ı, 37 milyon 116 bin 116 Euro (Yaklaşık 128 milyon lira) Trabzonspor, 26 milyon 787 bin 734 Euro (Yaklaşık 93 milyon lira) Beşiktaş ve 25 milyon 711 bin 300 Euro'yla (Yaklaşık 89 milyon lira) Fenerbahçe izledi.

Türk takımları, Avrupa kupalarında en yüksek gelire ise 58 milyon 553 bin 13 Euro'yla 2015-2016 sezonunda ulaştı.