T24 LogoT24 Logo
Spor

Son 5 yılda UEFA'dan en çok para kazanan Türk takımı belli oldu

UEFA Türkiye takımlarına toplam 188 milyon Euro öderken, Galatasaray 98 milyon Euro'yla pastadan en çok pay alan takım oldu

03 Kasım 2016 17:21

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 5 yılda (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonları) katılan Türk takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, UEFA'nın verilerine göre, 188 milyon 4 bin 647 Euro almaya hak kazandı.

Grup aşamasından itibaren dağıtılan sabit ödüller ve yayın hakkı gelirleri göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama doğrultusunda, son 5 sezonda UEFA'dan en fazla gelir sağlayan Türk ekibi, 98 milyon 389 bin 497 Euro'yla (Yaklaşık 340 milyon lira) Galatasaray oldu.

haberler.com'un haberine göre; 2015 dönemi sonunda toplam gideri 95,5 milyon Euroyu bulan ve UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Galatasaray'ı, 37 milyon 116 bin 116 Euro (Yaklaşık 128 milyon lira) Trabzonspor, 26 milyon 787 bin 734 Euro (Yaklaşık 93 milyon lira) Beşiktaş ve 25 milyon 711 bin 300 Euro'yla (Yaklaşık 89 milyon lira) Fenerbahçe izledi.

Türk takımları, Avrupa kupalarında en yüksek gelire ise 58 milyon 553 bin 13 Euro'yla 2015-2016 sezonunda ulaştı.

ETİKETLER

UEFAGalatasarayparaödül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24