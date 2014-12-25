Son 5 yılda sınır hatlarında 110 kişi öldürüldü

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Roboski katliamının üçüncü yılında, “2009-2014 Yılları Arasında Sınır Hatlarında Meydana Gelen Yaşam Hakkı İhlalleri” başlıklı raporunu açıkladı. Rapora göre son beş yılda sınır hatlarında, askerlerin açtığı ateş ve silahlı grupların saldırıları sonucu 110 kişi vurularak öldürüldü, 130 kişi kalıcı fiziksel hastalıklarla karşı karşıya kalacak şekilde yaralandı.

Üç yıl geçti, sorumluları yok

Bianet'te yer alan habere göre, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, 28 Aralık’ta Roboski katliamının üçüncü yıldönümünün olacağını hatırlattı:

“Bu ülkede soğuk bir kış gecesi, çoğu çocuk olmak üzere 34 sivil Kürt yurttaş, sınır hattında savaş uçakları ile bombalanarak katledildi.”

“Tarihin sayfalarına kanlı bir vahşet, acımasız bir katliam olarak geçen bu insanlık dışı saldırının üzerinden tam 3 yıl geçti.”

“Kavramların anlatmak için karşılık bulmakta zorlandığı bu katliamın failleri, aradan geçen üç yıla rağmen hala ortaya çıkarılmadı. Devlet aklı ve siyasal iktidar, katliamın faillerini sır gibi sakladı.”

Açılan soruşturmalarda katliamın faillerinin askeri yargı organlarına havale edilerek korunmaya çalışıldığını söyleyen Bilici “Failler ve sorumlular ortaya çıkarılıp yargılanmadıkça, acı hiç dinmeyecek, unutulmayacak” dedi.

Yaşam hakkına yönelik saldırı

Bilici sınırdaki hak ihlalleriyle ilgili de şunları söyledi:

“Sınır ticareti, akrabalık bağları ve ziyaretleri, sınır hatlarına yakın bölgelerde ikamet etme ve hayvan bakıcılığı, savaş ve göç gibi nedenlerle sınır hatlarından geçiş yapan insanlara, sınır hatlarında bulunan güvenlik güçleri tarafından uyarı yapılmadan yaşam hakkına yönelik saldırıda bulunuluyor.”

“Vurulan insanların baş, karın ve yaşamsal fonksiyonlarını etkileyebilecek vücut bölgelerinden vurulmaları düşündürücü.”

“Sınır hatlarında yaşanan hareketlilikle, insanların vurularak yaşam haklarının ihlal edilmesinin yasal bir hakkın kullanımı olarak görülmesi, yaşam hakkı ihlallerinde artış yaşanmasına neden oluyor.”

Talepler

Sınır hatlarında meydana gelen yaşam hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla şu talepler sıralandı:

- Roboski katilamı ile ilgili derhal etkin bir soruşturma başlatılmalı, failler ve sorumlular yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmalı.

- Türkiye yakın tarihinde yaşanan katliamların aydınlatılması ve toplumsal barışın inşa edilebilmesi için "Hakikatleri Araştırma Komisyonu" kurulmalı, geçmiş ile yüzleşme sağlanmalı.

- Sınır hatlarında yaşanan yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili etkin soruşturmalar yapılmalı.

- Savaş ve göç sebebiyle sınır hatlarına yakın bölgelerde yaşanan silahlı çatışmalar sebebiyle, sınır hattına yakın bölgelerde yaşayan insanların güvenlikleri sağlanmalı.

- Savaş ve göç sebebiyle sınır hatlarına yakın bölgelerde yaşanan silahlı çatışmalar sebebiyle, ülkemize mülteci veya sığınmacı talebi ile gelen insanların güvenlikleri sağlanmalı, sınır hatlarında bekletilmemeli, geçişlerine koşulsuz izin verilmeli.

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