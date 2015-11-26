"Son 5 yılda kadınlar 'saçını kızıla boyatmak', 'patates köfte yapmamak' gibi nedenlerle öldürüldü!"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün ardından, kadına yönelik şiddeti Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcı Sezgin Tanrıkulu, 2010-2015 arasında en az 1134 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, ‘saçını kızıla boyatmak’, ‘yeni elbise almak’, ‘patates köfte yapmamak’, ‘tuzluğu uzatmamak’ gibi nedenlerden öldürüldüğünü belirtti.

Kadınların en yakınındakiler tarafından öldürüldüğüne dikkat çeken Tanrıkulu, ‘saplantılı aşk’ konusunu da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun gündemine taşıdı. “Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında işlenen saplantılı aşk cinayeti sayısı kaçtır? diyen Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın evli olmayan kadınların sorunları ile ilgilenmediği yönündeki iddiaları da sordu.

Tanrıkulu’nun bakan Ramazanoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergedeki sorular şöyle:

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının evli olmayan kadınların sorunları ile ilgilenmediği iddiası doğru mudur?

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının öncelikli hedef grupları kimlerdir?

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kadın cinayetlerini durdurmak için alacağı acil tedbirler nelerdir?

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çocuk gelinleri azaltmak için alacağı tedbirler nelerdir?

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çocuk istismarı, tecavüz ve tacizi azaltmak için alacağı tedbirler nelerdir?

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının uygulamayı planladığı projeler nelerdir?

-Muhtarlara evlendirme yetkisi verilmesi akabinde kadınların “mağdur olma” ihtimalinin artacağı iddiası doğru mudur? Konu ile ilgili alınacak önlemler nelerdir?

-Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında işlenen saplantılı aşk cinayeti sayısı kaçtır?

-Türkiye’de saplantılı aşk cinayetlerinin artmasının sebebi nedir?

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının tespit ettiği öncelikli 10 sorun ve çözümü nedir?

-Kadının Türkiye’de korunamamasının sebepleri nelerdir?

-Türkiye’de illere göre 2002-2015 yılları arasında kadın cinayetlerinde toplam kaç kadın hayatını kaybetmiştir?