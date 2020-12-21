Son 5 maçta 7 gol atan Aboubakar, gol krallığında zirvede

Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosunda katılan Vincent Aboubakar, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Son 4 maçta 5 golü bulunan Kamerunlu yıldız, Erzurum'u da boş geçmeyerek, 2 kez ağları sarstı. Son 5 sınavda 7, ligde ise toplamda 8 gole ulaştı.

Sakatlık problemleri sebebiyle 4 yıl aradan sonra Beşiktaş'a soru işaretleriyle dönen Kamerunlu forvet kendisine güvenenleri yanıltmadı.

Yıldız oyuncu 59'da penaltıdan ve 71'de ceza sahası içerisinden şık vuruşla attığı gollerle galibiyette büyük rol oynadı. Son 5 maçta 7, ligde ise toplamda 8 gole ulaşan Aboubakar krallık yarışında da zirveye yerleşti. Performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu, sezon başındaki eleştirileri de boşa çıkarttı.