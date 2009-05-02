Son 5 maç Fenerbahçe'nin!



Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Turkcell Süper Lig maçında 322. kez karşı karşıya gelecek.



Bu sezon Fortis Türkiye Kupası finalinde de karşılaşacak olan iki ekip arasında 28 Kasım 1924 tarihinde, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 85 yıllık ezeli rekabette galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin tek farkla üstünlüğü bulunuyor.



Bugüne dek yapılan 321 maçta Fenerbahçe 119, Beşiktaş 118 galibiyet alırken, 84 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin toplam 434 golüne, Beşiktaş 404 golle karşılık verdi.



-LİG MAÇLARI-



1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise taraflar bugüne dek 103 kez karşılaştı. Ligde geride kalan maçlarda, Fenerbahçe 36, Beşiktaş 34 galibiyet alırken, ezeli rakipler 33 maçta eşitliği bozamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 110 golüne, sarı-lacivertliler 103 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan lig maçını Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.



-FENERBAHÇE SON 5 MAÇI DA KAZANDI-



Ezeli rakipler arasında yapılan son 5 maçı da Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında son galibiyetini, 11 Nisan 2007 tarihindeki Fortis Türkiye Kupası maçında 1-0'lık skorla alırken, daha sonraki 6 maçtan 5'ini yitirdi, 1'inde berabere kaldı.



Beşiktaş'ın galibiyet alamadığı ezeli rekabetteki son 6 randevu şöyle:



Tarih Organizasyon Stat (BJK-FB)

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26.04.2007 Türkiye Kupası FB Şükrü Saracoğlu 1 - 1

05.05.2007 Lig BJK İnönü 0 - 1

05.08.2007 TFF Süper Kupa Köln Rhein Energie 1 - 2

03.11.2007 Lig FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2

29.03.2008 Lig BJK İnönü 1 - 2

29.11.2008 Lig FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2



