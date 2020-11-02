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Spor

Son 49 yılın en kötü Barcelona'sı

Sezona aldığı kötü sonuçlarla başlayan Barcelona, son 49 yılın en kötü sezon başlangıcını egale etti

02 Kasım 2020 15:36

Sezon başında Lionel Messi, takımdan ayrılmak istemiş ancak sözleşme fesih bedelinin yüksek olması sebebiyle takımda kalmıştı. Arjantinli, daha sonra istifa etmek zorunda kalan kulüp başkanı Josep Bartomeu'yu sert sözlerle eleştirerek kaldığını duyurmuştu.

Barcelona için işler ligde de iyi gitmedi. Katalan ekibi 1971'den bu yana en kötü başlangıç rekorunu egale etti. Barcelona, geride kalan 6 haftada 2 galibiyet (Villarreal ve Celta), 2 beraberlik (Sevilla ve Alaves) ile 2 yenilgilik (Getafe ve Real Madrid) bir performans elde etti. 800 milyon Euro'luk bir kadroya rağmen, Barcelona beklentilerin uzağında kaldı.

 

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