Son 48 saatte 27 şehit!

Doğu ve Güneydoğu’daki operasyonlarda art arda acı haberler geldi. Van, Çukurca, Şemdinli’de 20 asker şehit oldu, 34 asker yaralandı. Bismil’de kazada 1 polis şehit oldu. Son 48 saatte bölgede 27 güvenlik görevlisi şehit olurken 66 kişi de yaralandı.

Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçelerin arasındaki Tendürek dağındaki perşembe günü başlatılan operasyonda önceki gece Gülizar Mevkii’ndeki üs bölgesine dönen askerlere pusu kuran PKK’lilerle çatışma çıktı. Çatışmada 8 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Bölgedeki operasyonda 11 PKK’linin öldürüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında Çaldıran- Doğubayazıt karayolu trafiğe kapatıldı. Çaldıran’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunyol Köyü’nden itibaren kapatılan yola yaklaşık 500 metre uzaklıkta önlem alan askerler, araçların geçişine izin vermedi. Yoğun askeri hareketliliğin yanı sıra çatışmaların yoğunlaştığı Gülizar Köyü yakınında bulunan bir tepede konuşlu obüslerin namluları Tendürek Dağı’na çevrildi.

Çukurca’da çatışma

Hakkâri’nin Çukurca ilçesi kırsalında devam eden operasyonda güvenlik güçleriyle PKK’liler arasında dün sabah 06.45 sıralarında çatışma çıktı. TSK 7 askerin şehit olduğunu 20 askerin de yaralandığını açıkladı. 100’den fazla PKK’linin öldürüldüğünü belirtti. Yaralılar helikopterlerle Fatih Kışlası’na, oradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aktütün’de pusu

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde yol güvenliği sağlayan güvenlik güçlerine pusu kuran PKK’lilerin açtığı ilk ateşte 5 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Çatışmanın çıktığı bölgeye helikopterlerle takviye birlik sevk edilerek operasyon başlatıldı.

Bismil’de polis şehit

Diyarbakır’ın Bismil İlçes’nde bir aracı durdurmaya çalışırken, zırhlı polis aracından düşen ve başka bir aracın çarptığı polis memuru 42 yaşındaki Bülent Ay, şehit oldu.

TSK: Çukurca'da 100'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Çukurca'da yapılan operasyonlara ilişkin "100'den fazla terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

02 Eylül 2016 tarihinde Hakkari/Çukurca kırsalında icra edilmekte olan Şehit Sağ.Üçvş. Mekan Şahin operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada Türk Hava Kuvvetlerince yapılan hava taarruzları ve 1'nci Komd.Tug.K.lığı birliklerince yapılan operasyonlar neticesinde dün 33 BTÖ mensubu ölü, 30 BTÖ mensubu yaralı olmak üzere toplam 63 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Bugün yani 03 Eylül 2016 tarihinde, bölgede operasyona devam eden birliklerimiz sabahın erken saatlerinde teröristlerin bulunduğu inlere baskın tarzında bir operasyon gerçekleştirmiş; büyük bir kahramanlık gösteren askerlerimiz bazı yerlerde teröristlerle göğüs göğüse muharebe etmişlerdir. Öncü kapsamındaki teröristler bulundukları inlere atılan roketlerle imha edilmişlerdir. Bu çatışmalar esnasında 7 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 21 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Hemen akabinde öncülerin arka tarafında bulunan yaklaşık 150 kişiden oluştuğu değerlendirilen bir terörist gruba 10:17-13:46 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiştir. Bölgeden uçakların uzaklaşmasını müteakip anılan büyük terörist grup ateş destek vasıtalarımızla (Havan ve topçularımızla) yoğun şekilde ateş altına alınmış ve hemen sonrasında bölgeye sevk edilen taarruz helikopterleri Irak kuzeyinden bölgemize takviye olarak gönderilen terörist grubu da ateş altına almışlardır.”