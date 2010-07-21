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Dünya

Son 4 Heron Ağustos'ta Türkiye'de

10 uçaklık Heron teslimatının kalan 4 uçağı, Ağustos ayı başında Türkiye'ye teslim edilecek.

21 Temmuz 2010 03:00

T24 - Şubat ayı son unda teslim edilmesi gereken ancak Türkiye ile İsrail arasında yaşanan kriz nedeniyle, teslimatlarında gecikme yaşanan insansız hava aracı Heronlar'ın son 4 tanesi de Ağustos'un ayının ilk günlerinde yer kontrol istasyonları, data linkleri ve diğer teçhizatı ile birlikte Batman'a ulaşacağı bildirildi. 

Türkiye ile İsrail arasında insansız hava araçlarının alımı konusundaki 180 milyon dolarlık, 10 uçaklık Heron teslimatının kalan 4 uçağı, Ağustos ayı başında Türkiye'ye teslim edilecek. 4 Heron uçağı, yer kontrol istasyonları, data linkleri ve diğer teçhizatı ile birlikte 1 veya 2 Ağustos'ta Batman'da olacak.

Heronların geçici kabulleri için Türkiye'den ilgili kurumların personelinden oluşan kalabalık teknik heyetin katılımı ile yapılan çalışmalar, Temmuz ayının ilk haftasında tamamlandı, geçici kabul heyeti temasların ardından Türkiye'ye döndü.

Sistemlerin bakım, paketleme ve sevkıyat işlemleri için de küçük gruplar halinde gelen bazı teknik heyetler de çalışmalarını sonlandırdı.


Heronlar'da Türkiye üretilen ürünler kullanılıyor


İsrail, anlaşma kapsamındaki 6 Heron'u Şubat ayı sonunda Türkiye'ye teslim etmişti. Terörle mücadele için istihbarat toplamada büyük önemi bulunan insansız hava araçları Heronların en büyük özelliği, telsizlerinden gece-gündüz termal kameralarına kadar, Türkiye'de üretilmiş birçok ürünün kullanılması.

Bu arada, İsrail donanmasının 31 mayıstaki Mavi Marmara gemisine baskınından sonra kısa süre aksayan teknik destek hizmeti normale döndü. İsrail önce 2 kişilik heyeti, ardından, önceki Heron sisteminin bakımı ve idamesi için gereken 4 uzmanı Türkiye'ye gönderdi. İsrailli uzmanlar halen Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca Heronların nihai kabul çalışmaları için de kalabalık bir İsrail heyeti Ağustos ayının ilk yarısında Türkiye'de olacak.


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