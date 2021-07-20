Son 3 yılda, 29 bin 89 kişi hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiası ile dava açıldı. Başkanlık sistemine geçilen 2018 yılında 6 bin 326 dava açılırken bu sayı 2019 sonunda 13 bin 990’a çıktı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiası ile son 3 yılda, 29 bin 089 kişi hakkında dava açıldı.

Adalet Bakanlığı'nın 2020 yılına ilişkin Adli İstatistikleri'ne göre, 2020'de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile 152'si yabancı uyruklu 9 bin 773 kişi yargı önüne çıktı. Bu kişilerden 84'ü 12-15, 206'sı da 15-18 yaş grubunda olmak üzere 290'ı çocuklardan oluşuyor. 18 yaş üzerinde ise 8 bin 235'i erkek, bin 96'sı kadın olmak üzere 9 bin 331 kişi yargılandı.

2020 yılında yargılananların bin 5192u beraat etti

Bu kişilerden 3 bin 655'i mahkumiyetle cezalandırılırken bin 519 kişi beraat etti. 3 bin 736 kişi hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, bin 13 kişi hakkında yetkisizlik, görevsizlik, 706 kişi hakkında ise davanın düşmesi, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi gibi kararlar alındı.

Açılan davaların yüzde 34.4'ü mahkumiyetle sonuçlandı

Açılan davaların yüzde 34.4'ü mahkumiyet, yüzde 35.1'i hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sonuçlandı. Beraat edenlerin oranı 14.3'te kaldı. Başkanlık sistemine geçilen 2018 yılında 6 bin 326 dava açılırken bu sayı 2019 sonunda 13 bin 990'a çıktı.