Son 3 yılda 10 bombalı saldırı gerçekleşti; 275 kişi hayatını kaybetti!

Sivillere yönelik bombalı saldırılarda son bir yılda 223 kişi, üç yıldaki 10 saldırıda 275 kişi öldürüldü. Sadece bir saldırıyla ilgili dava açıldı. Tüm soruşturmalarda gizlilik kararı var.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Hatay, Reyhanlı’da patlatılan bombaların üzerinden üç yıl geçti. O günden bu yana sivillere yönelik dokuz bombalı saldırı daha yapıldı. Bu saldırılarda 8 saldırgan öldü, saldırıya maruz kalan 275 kişi hayatını kaybetti.

Sadece son bir yıldaki saldırılarda 223 kişi öldürüldü. Ve sadece bir saldırının soruşturması tamamlandı: Reyhanlı. (Bu saldırıyla açılan üç dava da sonuçlanmadı.)

Dokuz saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmaların tümünde gizlilik kararı var.

Saldırılarla ilgili bilgileri, soruşturma ve davaların son durumunu derledik, ölenlerin aileleriyle, yaralı kurtulanlarla konuştuk.

Tazminat alıp alamadıklarını, adaletin sağlanması için taleplerinin ne olduğunu sorduk.

Haberleştirilen saldırılar, saldırılarda hayatını kaybedenler ve tarihleri şöyle:

Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013’te bombalı araçlarla yapılan saldırıda 52 kişi öldü.

Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) mitingine 5 Haziran 2015’te yapılan saldırıda beş kişi öldürüldü.

Urfa Suruç’ta 20 Temmuz 2015’te intihar saldırısı düzenlendi, bir saldırgan ve 33 kişi öldü.

Ankara barış mitingine iki kişi intihar saldırısı düzenlendi 101 kişi öldü (10 Ekim 2015).

Almanyalı turistlere İstanbul Sultanahmet’te intihar saldırısı düzenlendi, bir saldırgan ve 11 turist öldü (12 Ocak 2016).

Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlara bombalı araçla yapılan saldırıda altı kişi öldü (14 Ocak 2016).

Ankara’da Genelkurmay servislerine saldırı yapıldı, 28 kişi öldürüldü (17 Şubat 2016).

İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde İsrailli turistlere intihar saldırısında biri saldırgan beş kişi öldü (19 Mart 2016).

Yine Ankara’da Kızılay, Güvenpark’ta saldırı düzenlendi, 35 kişi, 2 saldırgan öldü (13 Mart 2016).

Bursa’da Ulu Cami'nin batı kapısında 27 Nisan 2015’teki patlamada saldırgan hayatını kaybetti.