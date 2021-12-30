Gaziantepte pitbull cinsi 2 köpeğin, site bahçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırıp ağır yaraladığı olayın ardından Van’da son 3 günde 5 pitbull cinsi köpek, sokağa terk edildi.

Yaşanan bu olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklı ırk köpeklerle ilgili genelge yayınladı. Genelge ile yasaklı ırklar, sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahipleri hakkında 2021 yılı için 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Bu tür tehlikeli ırkları besleyenlere, hayvanlarını kısırlaştırmak, çip taktırmak ve kayıt altına aldırmak için verilen süre ise 14 Ocak 2022’de doluyor. Bu süre sonunda gerekli işlemleri yaptırmayan hayvan sahiplerine 11 bin lira ceza verilecek, köpeklerine de el konulacak. Sahipleri isterse pitbull gibi köpekleri belediyelerin hayvan barınaklarına bırakabilecek.

3 günde 5 köpek sokağa bırakıldı

Yaşanan son gelişmelerin ardından Van’da bazı kişiler, besledikleri pitbull cinsi köpekleri sokağa bırakmaya başladı.

Önceki gün Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeği görüp, belediyeye haber verdi. Uyuşturucu iğne kullanılarak yakalanan köpek, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

“Sokağa terk etmesinler, bize teslim etsinler”

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, "Yaşanan son olaylardan sonra vatandaşlarımız evlerinde beslediği pitbull köpekleri sokağa bırakıyor. Biz son 3 günde saldırgan 5 pitbull köpeği şikâyeti aldık. 5 köpeği de merkezimize getirdik. Bu hayvanların bakımını biz yapıyoruz. Kısırlaştırma ve aşısını da yapıyoruz. Bu köpekler artık bizde kalacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız bu köpekleri sokağa değil bize teslim etsinler." dedi. (DHA)